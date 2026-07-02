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世界盃2026｜美國踢少1人照贏波斯尼亞2:0 東道主美加墨齊闖16強

足球世界
更新時間：10:16 2026-07-02 HKT
發佈時間：10:16 2026-07-02 HKT

世界盃32強美國對上波斯尼亞，東道主國上半場由科拿連巴洛根先開記錄，但此子在下半場領紅遭逐，但美國雖在下半場大部分時間踢少一人下，仍有馬歷堤曼建功擴大優勢，最終以2:0擊敗波斯尼亞，東道主三國齊闖16強。

美國2:0挫波斯尼亞 美加墨三國齊入16強

美國作為東道主國今戰仍有主場優勢，在控球上亦較為佔優，32分鐘就先有巴洛根接應傳中推順後勁射，但球證指越位在先入球無效，但此子未需等太久便有「士哥」45分鐘接應堤曼直線接應後燙射，為美國先開記錄，到補時階段再有巴洛根接應達斯傳中上前撞射但中楣彈出，以1:0返回更衣室。

但巴洛根易邊後64分鐘因從後踩到波斯尼亞球員後踭，經VAR覆核後領紅遭逐，在踢多一人下波斯尼亞攻勢明顯增加，但把握力略為欠奉，更在82分鐘由堤曼禁區頂罰球射入擴大優勢，最終美國以2:0挫波斯尼亞，仍令美加墨東道主三國齊入16強。
 

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