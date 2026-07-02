世界盃2026│比利時教練「預視」絕地反勝 估到塞內加爾末段會失去戰術紀律

比利時周三(1日)踢出扣人心弦一仗，落後2球下憑末段3分鐘內連下兩城，法時時間2:2逼和塞內加爾，再靠加時下半場補時5分鐘的12碼，最終反勝3:2入16強。該隊教練魯迪加西亞賽後意氣風發，直言了解塞內加爾這類型的球隊，總會在末段失去戰術紀律，所以一早部署在末段反壓對方，「預視」會絕地反勝。同時他亦指下半場早段換走大將奇雲迪布尼和謝利美杜古，是盡在其掌握中。

魯迪加西亞指塞加爾死守實出事

51分鐘比利時落後到0:2，眼看以為要出局之際，他們於86和88分鐘連入兩球追和，再於下半場補時搏到12碼，隊長泰利文斯主射中鵠絕殺塞內加爾。後者末段防守開始不集中，中後場未能保持陣型，比利時教練魯迪加西亞直言一早估到：「我很了解這類型的球隊，他們在比賽近尾聲時總會失去原有的戰術紀律。我們亦預計到他們領先2:0時，會不惜一切代價去死守禁區，但我看來這是一個致命的錯誤，他們被追成1:2，整場比賽的勢頭就徹底改變。」

大膽換走迪布尼、杜古

而魯迪加西亞另一令人意外的地方，是球隊落後0:2急需爭取入球之際，換走盤扭能力最強的杜古，以及中場大將奇雲迪布尼，他賽後回應指盡在其掌握中：「在調整陣容時絕不能出錯，我很清楚自己的後備席上有那些底牌。我很清楚後備席上人才濟濟，中場有高度有強度，鋒線更有紀對速度。當正選11人的運轉出現問題時，就需要我在出面修正問題。」