世界盃2026｜厄瓜多爾主帥貝卡施斯引咎辭職 遺憾未能領軍創歷史

美加墨世界盃32強淘汰賽，厄瓜多爾以0:2不敵東道主之一的墨西哥，遺憾出局。隨著球隊的世界盃之旅畫上句號，阿根廷籍主教練貝卡施斯（Sebastian Beccacece）在賽後第一時間拋出震撼彈，正式宣布辭去國家隊主帥一職，為未能帶領球隊創造歷史負責。

未能兌現「史上最佳」承諾 痛心揮別厄軍

厄瓜多爾在今屆賽事一度表現搶眼，分組賽中更曾爆冷擊敗奪冠大熱德國隊，可惜最終在32強行人止步。貝卡施斯在賽後記者會上坦承，他與厄瓜多爾足總的合約隨著賽事結束而屆滿，而他亦決定不再續留：「我們的合約隨著世界盃的結束而終止。我不認為我們實現了當初承諾的壯舉，讓這成為厄瓜多爾史上最成功的一屆世界盃。今天，是時候輪到我說再見了。」

這位阿根廷教頭在宣布決定時難掩失落，他坦言自己與球員及管理層已經建立了深厚的感情：「這就是我必須離開的原因。我本來很希望能繼續留任，因為從球員和管理層那裏得到的支持，讓我覺得有繼續合作的可能。但我明白足球世界的運作法則，這個決定讓我非常痛心，但一切已經很清晰。」

防線擋不住墨西哥強攻

回顧這場對陣墨西哥的生死戰，貝卡施斯承認球隊無法招架東道主排山倒海的氣勢。在全場墨西哥球迷的狂熱吶喊下，厄瓜多爾開局便陷入被動，防線連番失守。貝卡施斯無奈地總結道：「我們在上半場被對手全面壓制，雖然球隊在下半場奮力反擊，但始終無法取得那個能為我們注入強心針的入球。」面對墨西哥無懈可擊的防守，厄瓜多爾最終無力回天吞下兩蛋，而貝卡施斯的執教篇章亦在此遺憾落幕。