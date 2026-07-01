世界盃2026｜1%神話後再寫劇本？佛得角總統豪言100%信心淘太阿根廷

在美加墨世界盃創造歷史、以不敗戰績神奇闖入32強淘汰賽的非洲島國佛得角（Cape Verde），即將在周五的生死戰挑戰由球王美斯（Lionel Messi）率領的衛冕冠軍阿根廷 。面對這場實力懸殊的對決，佛得角總統荷西尼維斯（Jose Maria Neves）發表了震撼球壇的豪言，堅稱「藍鯊軍團」將會以1:0爆冷擊敗阿根廷，繼續創造歷史。

排名相差63位 總統堅信「100%機率」贏阿根廷

在國際足協（FIFA）的世界排名中，阿根廷高居全球第一，而首度參賽的佛得角僅列第64位，兩隊相差足足63位 。然而，這份巨大的鴻溝並未動搖佛得角舉國上下的信心 。內維斯總統自豪言：「我認為佛得角可以以 1:0 擊敗阿根廷 ！我們上場就是為了贏波。當外界對一支球隊的預期很低，而這支球隊又擁有極度強烈的求勝慾望時，奇蹟就會發生。像佛得角這樣的小國，理應時刻努力去帶給世人驚喜 。我們的球隊擁有 100% 的信念、100% 的希望，而且會為這件球衣流盡最後一滴汗。所以，我們有 100% 的機會戰勝阿根廷 ！」

佛得角總統：早有心理準備要對衛冕球隊

佛得角在分組賽曾締造歷史，在被外界預估僅得1%不敗機率的情況下，先後逼和西班牙及烏拉圭 。如今要在 32 強硬撼球王美斯，內維斯總統強調球隊絕不怯場 ：「我們來到世界盃，就是為了書寫自己的命運，這意味著我們必須敢於面對衛冕冠軍 。因此，我們將會以同樣的決心、同樣的意志，以及對勝利的渴望去迎戰阿根廷和美斯，誓要闖入下一階段 ！」