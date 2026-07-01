英超│熱刺接近8500萬鎊簽馬迪奧斯費南迪斯 2大獵物高價被搶走 曼聯轉策略

意大利轉會專家羅馬諾周二透露，熱刺接近以8,500萬鎊簽下韋斯咸中場馬迪奧斯費南迪斯(Mateus Fernandes，簡稱M費)，待完成體測就可落實。據報早已青睞此子的曼聯一直與M費經理人聯繫，只是嫌轉會費太高而退出，與之前處理艾利諾安達臣交易時的做法相同。在錯失兩大中場轉會目標後，有傳紅魔鑑於中場戰將的標價被抬高，將會轉策略挖掘潛力股為主，相中了般尼茅夫的22歲新星阿歷斯史葛(Alex Scott)。

熱刺、韋斯咸傾妥M費轉會費

羅馬諾援引消息人士的說法，熱刺與韋斯咸就馬迪奧斯費南迪斯的轉會費達成協議，固定費用高達8500萬鎊，球員本人已準備好接受體測，完成後就可簽約作實。消息指M費是熱刺主教練迪沙比點名要求的球員，他親自打電話給前者確認同意加盟後，再推動與鐵錘幫之間的談判，並促成交易。

曼聯因價錢高主動退出

而知情人士透露，最早青睞M費的曼聯一直與此子的經理人談判，直到交韋斯咸接受熱刺的報價前，都一直跟進其情況。然而他們始終不願意匹配韋斯咸的8500萬鎊叫價，只願意給予一份固定轉會費，再加浮動條接近此價位的報價，但已降班的韋斯咸想保證得到8500萬鎊，所以只接受熱刺的出價。

目標價位被搶高 改策略斟潛力新星

曼聯在M費身上遇到的情況，如之前艾利諾安達臣的處境相似。他們一直與諾定咸森林聯繫，但曼城突然加入，並開出1億1600萬鎊的隊史轉會費紀錄，紅魔認為費用太高拒絕追價，主動退出交易。在兩大中場轉會目標都被搶走後，曼聯認為其他目標人物如白禮頓的卡路士巴拉巴、水晶宮新貴阿當禾頓的身價被扯高下，轉策略去挖潛力股，現時最新的目標就是般尼茅夫的阿歷斯史葛，後者上季各賽事共入4球。

在兩大中場目標被搶走後，曼聯轉目標搵年輕球員，相中了阿歷斯史葛。路透社

在兩大中場目標被搶走後，曼聯轉目標搵年輕球員，相中了阿歷斯史葛。路透社

阿歷斯史葛上季在般尼茅夫表現出色。路透社