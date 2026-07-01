世界盃2026｜瑞典主帥樸達輸得心服口服 睇好法國捧今屆世界盃

瑞典在世界盃 32 強以 0:3 不敵法國遭淘汰出局，瑞典主帥樸達（Graham Potter）賽後展現極高風度，直言輸給這支「今屆最強」的球隊絕不羞恥。他大讚法國的實力無懈可擊，又點名讚梅開二度的基利安麥巴比（Kylian Mbappe），睇好高盧雄雞可以贏得今屆世界盃！

樸達：未見過比他們更好的球隊

面對實力超班的法國，瑞典在場上顯得老鼠拉龜。麥巴比今仗個人梅開二度成為贏波功臣。被問到是否有球隊能擊敗法國，樸達坦言：「足球世界甚麼事情都可發生，但就我個人而言，從未見過比這支法國更強的球隊。他們各個位置都是頂級，連後備席也無比強大。麥巴比的速度和起腳水準更是令人難以置信，與這種對手交鋒是難得的經歷。」

拆解法國窒息戰術 喜見舊部奧利斯成才

樸達更從戰術角度拆解了這支法國隊的恐怖之處：「他們善用球場闊度，邊路球員單對單太強，逼使你雙人包夾，但這會讓中路露出空檔，而且他們的後防組織亦極度出色。如果你邊路強、中路強、後防也強，就自然會贏。」他也為今仗表現亮眼的法國新星、昔日水晶宮舊部奧利斯（Michael Olise）的進步感到高興。

對於有質疑指瑞典落後時心理崩盤，樸達極力否認，強調球員下半場依然積極，只是面對頂級強隊時犯錯付出了代價。雖然遺憾出局，但隊長域陀連迪路夫（Victor Lindelof）賽後表態願意留隊，樸達認為這對重建中的瑞典是個極佳消息。