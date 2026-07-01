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世界盃2026│挪威16強對巴西 夏蘭特再遇「仇人」加比爾 指贏森巴機會「非常小」

足球世界
更新時間：12:39 2026-07-01 HKT
發佈時間：12:39 2026-07-01 HKT

神鋒艾寧夏蘭特帶領挪威於32強淘汰科特迪瓦後，16強將會硬撼5屆盟主巴西，他矢言再過一關的機會「非常小」，但能夠隨挪威相隔28年再次躋身世盃16強，會好好享受這段旅程。而挪威遇上森巴，意味效力曼城的夏蘭特將會再與巴西的阿仙奴中堅加比爾馬加希斯(Gabriel Magalhaes)交手，將英超賽場的角力畫面帶到世盃舞台。

夏蘭特53場國際賽入60球

艾蘭夏蘭特周二於32強鬥科特迪瓦時，在86分鐘入波絕殺率挪威贏2:1，3場世盃比賽都有士哥共入5球，成為72年來第一位在個人首3場比盃賽事都有入球的球員。同時他在挪威國家隊已累積入60球，只用了53場就做到，比美斯少69場就達成國家隊60球的里程碑；較C朗拿度更少77場，效率高企。

承認對巴西贏波機會「非常小」

而挪威繼1998世界盃後，再次躋身16強，他們將會面對巴西，夏蘭特矢言能在世盃舞台與該支5屆盟主交手是夢想成真：「我無法相信自己在世界盃會面對巴西，真的難以置信。我以為是開玩笑，這是旅程的另一步，我很期待。距離上次晉級世盃16強已過去28年了，這對整個挪威都意義重大。」當被問到對戰森巴的取勝機會時，他笑言：「非常小。」並預計巴西可成為冠軍，「他們會擊敗我們，最後成為冠軍。」然而翻查往績，雙方歷來曾4次交手，巴西只有2和2負的劣績，從未贏過挪威，包括1998世盃分組尾輪後者贏2:1。

再遇加比爾由英超鬥到世界盃

挪威對巴西的戲碼，意味夏蘭特會與「仇人」加比爾馬加希斯再次交手。兩人過往於英超賽場碰頭時火花四起，經常埋身肉搏有不少「牙齒印」，包括今年4月英超次循環的名場面，當時夏蘭特被加比爾拉扯，其長袖打底衫被扯爛，該仗曼城主場贏2:1。

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