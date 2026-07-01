世界盃2026｜墨西哥2:0擊敗厄瓜多爾 不失一球強勢闖入16強

墨西哥周二於世界盃32強對厄瓜多爾，靠祖利安基洛尼斯和魯爾占美尼斯上半場各建一功，以2:0擊敗末段有軒卡派爾被逐十人應戰的厄瓜多爾，今屆賽事分組連淘汰賽4場仍保持不失球，強勢晉級16強。

墨西哥半場領先2:0

甫開賽墨西哥即搶攻，7分鐘路爾斯洛慕右路底線傳中，前鋒魯爾占美尼斯接應遠柱接應頭槌一頂皮球貼柱出界。15分鐘，輪到翼鋒基拔圖摩拉於禁區左邊起腳，皮球於右邊門柱斜出。兩分鐘後，輪到厄瓜多爾有開紀錄機會，中場約翰耶保亞於禁區左邊避過一名守將勁射，皮球中左門柱出界。

大難不死的墨西哥，於22分鐘憑一次快速反擊打破僵局，前鋒祖利安基洛尼斯接應後防直線突破越位，直闖禁區左邊起腳入網，為球隊領先1:0。戰至31分鐘，魯爾占美尼斯接應前鋒拍檔祖利安基洛尼斯橫傳於近門起腳入網，助墨西哥半場領先2:0。

墨西哥順利晉級16強

換邊後厄瓜多爾將防線推前向對方加強施壓，惟攻勢威脅力一般，反而墨西哥幾次角球差點再添紀錄，65分鐘中堅蒙迪斯接應角球門前頭槌一頂，厄瓜多爾門將加連迪斯飛盡將球撲出底線。墨西哥再次開出左路角球，祖漢華斯基斯遠柱接應頭槌頂斜。

厄瓜多爾於74分鐘一反擊亦頗具威脅，後備前鋒奇雲洛迪古斯接應長傳直闖禁區，面對出迎的門將起腳，皮球貼柱斜出。補時階段，落後的厄瓜多爾再有後衛軒卡派爾因掩口說話被逐離場。墨西哥最終淨勝兩球，今屆4戰未失一球強勢晉級16強。