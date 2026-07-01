世界盃2026│奧利斯又送助攻 今屆5次成比利後最強助攻手 名宿撐奪金球獎

法國周二(30日)以3:0大勝瑞典，基利安麥巴比(Kylian Mbappe)梅開二度最醒神，其攻擊拍檔米高奧利斯(Michael Olise)則上演助攻梅開二度，今屆美加墨世界盃共累積5次助攻，成為1970世盃巴西球王比利後，單屆世盃取得最多助攻的球員。前法國名將沙諾力撐他應該要贏得今年的金球獎，但網民指麥巴比和法國另一攻擊手奧士文尼迪比利更值得當選。

奧利斯今屆世盃共5次助攻

米高奧利斯今場下半場連續交出2次妙傳，造就巴特利巴高拿和麥巴比破網，收錄2次助攻，今屆世盃已累積5次助攻，比巴西中場般奴古馬雷斯多一次，在助攻榜領放。此子成為近60年來第6位於單屆世盃收錄5次或以上助攻的球員，與阿根廷球王馬勒當拿、德國名將列巴斯基等人齊名，而巴西球王比利於1970世盃共交出6次助攻，奧利斯差一次就追平其紀錄。同時他今季在各項球會和國家隊比賽共有32次助攻，距離美斯保持的單季32次助攻紀錄，僅差2次。

與麥巴比、丹比利爭金球獎

法國隊友馬路古斯圖對奧利斯讚不絕口：「他今場又踢出他典型的比賽風格，像往常一樣極大地幫助球隊。我們當然為擁有這樣的球員感到自豪。」前法國右閘沙諾力撐他贏得今年的金球獎：「他是世界上最好的球員，遠遠超過其他所有戰將。如果他在年底沒有贏得金球獎，那麼足球就出現了嚴重問題。」然而麥巴比在今屆世盃入8球同樣出色；隊內另一鋒將奧士文尼迪比利則助巴黎聖日耳門衛冕歐聯，網民認為兩人奪金球獎的機會更好，有球迷表示：「我覺得迪比利更值得贏下金球獎﹗」