世界盃2026│麥巴比淘汰賽累積10球史上最佳 今屆射手榜追平美斯 認「唔夠美斯鬥」

基利安麥巴比(Kylian Mbappe)於32強梅開二度，帶領法國3:0輕取瑞典，個人歷來於世界盃淘汰賽累積入10球，力壓朗拿度、華華、方亭等超過名將，成為史上於世盃淘汰賽最多入球的球員。同時他今屆3次單場入2球，以6球在射手榜追至與阿根廷隊長美斯看齊，但他笑言不會睇射手榜，皆因知道自己「唔夠美斯鬥」。

世盃淘汰賽累積10球 史上最多

今屆淘汰賽剛開始，麥巴比就再次創造歷史，面對瑞典上下半場各入1球，梅開二度領軍贏波，個人歷來於世盃7次單場入兩球，繼續成為世界盃歷史上最多梅開二度的球員。同時他在3屆決賽周淘汰賽累積10球，成為史上第一人，力壓入8球的巴西傳奇射手朗拿度和里奧拿迪斯，球王比利、森巴前鋒華華、法國傳奇方亭、捷克鋒將尼查利同樣累積7球。值得一提，頭10位沒有當今兩大巨星美斯和C朗拿度。

麥巴比：「我唔睇紀錄，只想贏波」

而麥巴比在今屆世盃已攻入6球，追平美斯一起在射手榜領放，但他笑言自己唔夠後者鬥：「我不會看射手榜。我確信美斯會比我取得更多入球。」同時他表示自己不太重視個人紀錄：「我當然知道這些數據，所有人都在談論，我自己都有電視，但我不會去看。我只想幫助我的球隊，我希望在7月19日重返這個球場，站在這裡踢決賽，我想為我的國家創造歷史。我已經做過一次，上屆於卡塔爾差點再次做到，如今又有另一次機會。」