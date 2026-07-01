世界盃2026│法國3球大勝 12次中目標攻門破60年紀錄 迪甘斯：人地辛苦我地輕鬆﹗

法國周二(30日)盡展霸氣，在32強3:0輕取瑞典，以強勢晉級16強。該隊今仗共有25次射門，其中12次命中目標，中框攻門次數是1966年以來世盃淘汰賽單場新高，全面控制戰局。而今場是本屆賽事第6場32強比賽，當多仗都踢得膠著，兩大勁旅德國和荷蘭更下馬之際，高盧雄雞就贏得清脆利落，教練迪甘斯都矢言「人地辛苦，我地輕鬆」。

麥巴比梅開二度

面對F組第3名瑞典，法國不費吹灰之力取勝，完半場前隊長兼攻擊皇牌基利安麥巴比打破僵局。下半場更完全進入法國的世界，鋒將巴特利巴高拿於53分鐘接應米高奧利斯的妙傳射入第2球，後者於74分鐘再送助攻，麥巴比射入個人今場第2球，高盧雄雞最終大勝3:0，16強將會對巴拉圭。

12次中目標攻門60年來最多

今場法國共有25次射門，其中12次命中目標，創下1966年以來世盃淘汰賽單場射正目標紀錄。加上瑞典僅得3次中目標射門，角球只有1次，他們就有9次，高盧雄雞無論從比分到場面，都取得了一場極具統治力的勝利，全方位展現霸氣。

32強獨法國贏得輕鬆

而今仗是本屆賽事第6場32強比賽，巴西、挪威、加拿大都僅以1球之差險勝，德國和荷蘭更射輸12碼出局，唯獨法國以大比數勝出，教練迪甘斯亦矢言：「在我們這場比賽之前，其他32強踢得很膠著。我們則贏得比較從容，當然球隊可以在效率方面做得更好。我們要好好享受這一刻，但4天後又要迎來一場硬仗，到時又要拿出相同的表現。」