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世界盃2026｜麥巴比梅開二度差一球平美斯紀錄 奧利斯獻兩神助 法國3:0大炒瑞典晉16強

足球世界
更新時間：06:54 2026-07-01 HKT
發佈時間：06:54 2026-07-01 HKT

世界盃32強賽連場激戰，法國與瑞典上演矚目的「神鋒對決」。不過這場大戰最終演變成法國隊的單方面技術性擊倒，憑藉隊長麥巴比（Kylian Mbappe）個人梅開二度，加上翼鋒米高奧利斯（Michael Olise）交出兩記致命助攻，法國隊最終以3:0大炒瑞典，強勢晉級16強。狀態大勇的麥巴比更將個人世盃累積入球增至18球，距離阿根廷球王美斯（Lionel Messi）的紀錄僅差一球。

神鋒大戰 法國攻勢凌厲麥巴比先「食炸糊」

今仗賽前焦點全落在兩軍的豪華鋒線。法國隊坐擁兩屆歐聯冠軍兼金球獎得主迪比利（Ousmane Dembele），以及應屆西甲神射手麥巴比（Kylian Mbappe）；而瑞典鋒線同樣強悍，由今季助阿仙奴久違奪冠的約基利斯（Viktor Gyokeres）聯袂英超標王伊沙克（Alexander Isak）攻堅。

不過比賽劇本並沒有向大家期待的方向發展。開賽後法國隊迅速佔據主動。戰至19分鐘，法國在中場成功搶斷後立刻策動反擊，麥巴比接應直線單刀赴會，冷靜射破大門。正當這位矢志衝擊世盃入球紀錄的隊長準備慶祝之際，卻被球證吹罰越位在先，無奈「食炸糊」，讓瑞典避過一劫。

門柱兩救瑞典 奧利斯神級倒掛嘆息

法國隊的攻勢一浪接一浪，隨後更上演了「中柱」驚魂。32分鐘，祖利斯古迪（Jules Kounde）殺落底線倒三角傳中，麥巴比第一時間起腳，皮球卻省中門柱內側，再反彈落瑞典守將身上被門將錫達史唐（Zetterstrom）沒收。

35分鐘，全場氣氛推向高潮！法國隊翼鋒米高奧利斯（Michael Olise）在禁區內施展一記精彩絕倫的倒掛金鉤，皮球直飛死角卻再次中柱彈出！迪比利隨即衝前補射卻不幸炒高。瑞典大門在短短幾分鐘內兩度被門柱拯救，這記神級倒掛未能轉化為入球，實屬可惜。

事不過三！麥巴比戲耍約基利斯打破僵局

俗語有云「事不過三」，門柱可以拯救瑞典兩次，但救不了第三次。面對法國隊的狂轟濫炸，瑞典防線終於在45分鐘失守。法國隊利用一次角球機會，迪比利與奧利斯配合後將皮球送到麥巴比腳下。這位法國隊長在禁區內盡顯功架，面對防守連續「踩單車」將其晃過，隨即起腳勁射直飛右下死角！瑞典門將薛達唐毫無反應，只能目送皮球入網，法國終於打破僵局。

本應是雙方正面交鋒火花四濺，但上半場的形勢似乎是一面倒。半場數據顯示法國隊佔盡壓倒性優勢，狂轟15次射門並有6次射正；反觀瑞典在法國的壓迫下半場僅錄得3次射門及1次射正，法國帶著1:0的優勢返回更衣室。

奧利斯兩獻助攻 麥巴比梅開二度逼近美斯紀錄

下半場換邊後，法國隊攻勢依然凌厲。戰至53分鐘，上半場表現活躍的奧利斯在禁區外引球推進，看準時機為巴特利巴高拿（Bradley Barcola）送出一記致命直線，後者接應後單刀赴會，冷靜施射破網。法國領先至2:0。

法國隊得勢不饒人，戰至74分鐘，奧利斯再次展現其極具威脅的傳送能力，交出一記「手術刀」般的精準直線。麥巴比高速入楔接應，順勢起腳狂抽死角破網，個人梅開二度將比數拉開至3:0。值得一提的是，這記入球是麥巴比在世界盃決賽週累積的第18個入球，距離阿根廷球王美斯（Lionel Messi）的紀錄僅差一球。與此同時，麥巴比亦成為世界盃歷史上淘汰賽階段入球最多的球員。

法國強勢晉級 瑞典豪華鋒線啞火

最終法國隊將3:0的勝果保持到完場。法國隊火力全開，全場比賽狂轟25次射門及12次射正，反觀瑞典備受期待的豪華鋒線在法國的嚴密防範下幾乎「隱形」，未能製造出實質威脅。法國隊輕鬆過關殺入16強，他們下一圈的對手是淘汰德國的巴拉圭。

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