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世界盃2026｜夏蘭特86分鐘絕殺 挪威2:1挫科特迪瓦闖16強 將硬撼巴西

足球世界
更新時間：03:03 2026-07-01 HKT
發佈時間：03:03 2026-07-01 HKT

世界盃32強賽繼續如火如荼進行，由挪威硬撼「大象國」科特迪瓦。挪威上半場憑藉小將安東尼奧努沙（Antonio Nusa）的「世界波」先開紀錄，科特迪瓦下半場雖有阿密特迪亞路（Amad Diallo）扳平，但神鋒夏蘭特（Erling Haaland）在86分鐘挺身而出建功。最終挪威以2:1力克對手，相隔28年再次殺入世界盃16強，下仗將硬撼「森巴兵團」巴西。

留力出擊望追平歷史 挪威精銳盡出

挪威在小組賽收官戰對陣法國時，刻意收起夏蘭特及奧迪加特（Martin Odegaard）等絕對主力，明顯是為今場淘汰賽留力。雙方上半場合演了一場節奏明快的攻防戰。科特迪瓦開局強勢，頻頻利用兩翼側擊製造威脅。不過，挪威在飲水小休（Hydration break）後迅速調整戰術，成功拉扯開「大象國」的防線，並迎來上半場的黃金時刻。

努沙霸氣世界波先開紀錄

戰至39分鐘，挪威將皮球送到禁區左側的安東尼奧努沙腳下，這位小將毫不猶豫起腳，轟出一記精彩絕倫的「圓月彎刀」，皮球直飛死角破網！這記射門角度極其刁鑽，努沙在皮球離腳一刻已深知必入，甚至在皮球入網前已霸氣地轉身慶祝，助挪威先開紀錄。

大象國強勢反撲 迪亞路後備入替扳平

換邊後，落後的科特迪瓦大舉反撲，直到74分鐘終於收到回報。後備上陣的阿密特迪亞路（Amad Diallo）與尼高拉斯比比（Nicolas Pepe）合演一次精妙的「撞牆」配合，迪亞路隨即發揮速度優勢殺入禁區，靈活地扣過兩名挪威守將後起腳勁射破網，強勢協助科特迪瓦將比數扳平1:1。

夏蘭特開齋 86分鐘推射空門再度領先

不過比賽很快再添變數。備受矚目的神鋒夏蘭特上半場表現較為沉寂，僅錄得8次觸球兼錯失門前良機，但他在第86分鐘終於將功補過。挪威展現出極佳的團隊默契，一記直線精準撕開對手防線，柏德列貝治（Patrick Berg）及時後上楔入禁區，隨即無私地橫傳送到門前。走位恰到好處的夏蘭特沒有再讓機會溜走，面對空門輕鬆推射破網，協助挪威在完場前再度領先2:1。

相隔28年再闖16強 下仗硬撼巴西

比賽尾段，科特迪瓦傾力反撲，但挪威眾將將士用命，成功力保2:1的勝果至完場。這場勝仗對挪威意義重大，皆因他們上次闖入世界盃16強已是1998年的事。球隊苦等28年，終於再次重返世盃16強舞台，成功追平國家隊歷史最佳成績。挪威晉級後，下一圈將會迎來真正的考驗，硬撼奪標大熱「森巴兵團」巴西，爭奪8強席位。
 

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