世界盃2026│英格蘭狂練12碼 杜曹希望成為球員的肌肉記憶

英國《天空體育》周一報導，英格蘭近日完成每日的操練後，都會花大量時間練習12碼，主教練杜曹希望主射極刑成為球員們的常規動作，變成肌肉記憶，解決球隊過往極刑大戰經常落敗的問題。同時知情人士指，杜曹分析後，認為球隊需要經過2次互射12碼，才可贏得冠軍。

杜曹希望主射極刑成為球員們的常規動作，變成肌肉記憶。法新社

積極研究對手射12碼習慣

英格蘭於香港時間周三深夜將會於32強鬥剛果民主共和國，正式進入淘汰賽階段。據報杜曹與團隊經過分析後，認為他們如果要贏得今屆世盃冠軍，需要經過2場12碼大戰，團隊已經對對方門將和球員的12碼習慣，進行了大量的研究，建立一個統計數據庫。

杜曹希望主射極刑成為球員們的常規動作，變成肌肉記憶。美聯社

想主射極刑成為肌肉記憶

同時這名德國籍教頭鑑於英軍過往於大賽的互射12碼成績差，近日每天完成例行訓練後，會花大量時間練習12碼，希望主射極刑成為一種常規動作，變成肌肉記憶，當他們走到12碼點時無需經過思考，就可以立即主射，增加取勝機會。