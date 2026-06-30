Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

世界盃2026│英格蘭狂練12碼 杜曹希望成為球員的肌肉記憶

足球世界
更新時間：19:00 2026-06-30 HKT
發佈時間：19:00 2026-06-30 HKT

英國《天空體育》周一報導，英格蘭近日完成每日的操練後，都會花大量時間練習12碼，主教練杜曹希望主射極刑成為球員們的常規動作，變成肌肉記憶，解決球隊過往極刑大戰經常落敗的問題。同時知情人士指，杜曹分析後，認為球隊需要經過2次互射12碼，才可贏得冠軍。

杜曹希望主射極刑成為球員們的常規動作，變成肌肉記憶。法新社
杜曹希望主射極刑成為球員們的常規動作，變成肌肉記憶。法新社

積極研究對手射12碼習慣

英格蘭於香港時間周三深夜將會於32強鬥剛果民主共和國，正式進入淘汰賽階段。據報杜曹與團隊經過分析後，認為他們如果要贏得今屆世盃冠軍，需要經過2場12碼大戰，團隊已經對對方門將和球員的12碼習慣，進行了大量的研究，建立一個統計數據庫。

杜曹希望主射極刑成為球員們的常規動作，變成肌肉記憶。美聯社
杜曹希望主射極刑成為球員們的常規動作，變成肌肉記憶。美聯社

想主射極刑成為肌肉記憶

同時這名德國籍教頭鑑於英軍過往於大賽的互射12碼成績差，近日每天完成例行訓練後，會花大量時間練習12碼，希望主射極刑成為一種常規動作，變成肌肉記憶，當他們走到12碼點時無需經過思考，就可以立即主射，增加取勝機會。

即睇世界盃最新戰報↓

即睇世界盃最新戰報↓

最Hit
港大碩士IT男失業11個月轉行送外賣做保安 10年經驗貼畢業證書自嘲：呢張嘢其實冇乜用？｜Juicy叮
港大碩士IT男失業11個月轉行送外賣做保安 10年經驗貼畢業證書自嘲：呢張嘢其實冇乜用？｜Juicy叮
時事熱話
9小時前
前律政司檢控主任遭革職褫奪退休金 提司法覆核今被駁回
前律政司檢控主任遭革職褫奪退休金 提司法覆核今被駁回
社會
10小時前
半小時痛失50萬！新型「真人+AI」洗腦騙局殺到 化身「假HKTVmall」陷阱 網民震驚：唔敢話唔中招｜Juicy叮
半小時痛失50萬！新型「真人+AI」洗腦騙局殺到 化身「假HKTVmall」陷阱 網民震驚：唔敢話唔中招｜Juicy叮
時事熱話
5小時前
星島申訴王 | 26歲兒子欠巨債 賣戶口淪階下囚 港媽血淚控訴：外圍摧毀整個家
04:30
星島申訴王 | 26歲兒子欠巨債賣戶口淪階下囚 港媽血淚控訴：外圍摧毀整個家
申訴熱話
8小時前
郭文貴被判囚30年，沒收近9億美元。
逃亡富商郭文貴借反共詐騙逾千人 美國法院重判監30年沒收近9億美元
即時中國
1小時前
蔡一鳳敗訴需付訟費。資料圖片
蔡一鳳入稟追趙薇前夫黃有龍1億中介費 高院裁定敗訴需付訟費
社會
5小時前
譚俊彥愛女小學畢業曬全家福  老婆顏值爆燈成焦點
譚俊彥愛女小學畢業曬全家福  老婆顏值爆燈成焦點
影視圈
23小時前
苦主「取消保單」慘遭呃走50萬 騙徒假扮AI客服 逐步套取銀行資料
投資理財
9小時前
盧海鵬罕見姪仔悲從中來  睹三兄弟舊照嘆：一家五口剩番我  豁達看生死自嘲「想死冇咁易」
盧海鵬罕見姪仔悲從中來  睹三兄弟舊照嘆：一家五口剩番我  豁達看生死自嘲「想死冇咁易」
影視圈
11小時前
天文台上調周末風力預測！南海熱帶氣旋醞釀中 料7.4高地吹7級風
天文台上調周末風力預測！南海熱帶氣旋醞釀中 料7.4高地吹7級風
社會
7小時前