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世界盃2026預告｜夏蘭特率挪威鬥科特迪亞拼闖16強平隊史 法國惡鬥瑞典演神鋒對決

足球世界
更新時間：17:58 2026-06-30 HKT
發佈時間：17:58 2026-06-30 HKT

世界盃32強今晚和明晨上演連場激戰，先有夏蘭特帶領挪威鬥科特迪瓦，力爭帶領球隊再闖16強追平隊史最佳；法國硬撼瑞典演神鋒大戰，有麥巴比、丹比利的「高盧雄雞」，鬥伊沙克、約基利斯的瑞典，必然上演激烈的交鋒；墨西哥硬撼瓦瓜多爾，望借主場之利更進一步。

挪威鬥科特迪瓦 夏蘭特火力全開拼再闖16強（Now TV 616,618,688 深夜1:00）

挪威小組賽收官戰對法國收起夏蘭特、奧迪加特等主力，明顯有意留力準備淘汰賽，而經過充足休息後相信挪威眾將已蓄勢待發，雖然科特迪瓦防守能力不俗，但在面對有夏蘭特配上奧迪加特的恐怖火力下恐難以抵擋，挪威上次闖入世界盃16強已是1998年，之後等了28年才再闖世界盃，若再闖16強對球隊和國家意義重大，全力出擊望追平歷史最佳。

法國惡鬥瑞典 神鋒大對決（Now TV 616,618,688 深夜5:00）

另外一場焦點大戰是法國對上瑞典，事關2隊都握有神鋒級別的鋒線，法國有2屆歐聯冠軍兼金球獎得主的丹比利，另外有「法國跑車」今年西甲神射手麥巴比，但瑞典鋒線亦同樣強捍，有今季助阿仙奴久違奪冠的約基利斯，亦有英超標王伊沙克坐陣，今戰2隊正面交鋒相信將會上演連場激戰。

墨西哥硬撼厄瓜多爾 借主場之利拼連勝（Now TV 616,618,688 早上9:00）

作為東道主之一的墨西哥在小組賽中已表現強捍表現，以3勝0失球的姿態闖入淘汰賽，更保住了主場出擊的優勢，今戰對上厄瓜多爾，雖這支南美軍團擁有出色的防守能力，上戰更以2:1擊敗歐洲勁旅德國士氣正盛，但墨西哥亦有主埸之力，在國民的注視下勢必力量大爭力拼闖16強。
 

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