世界盃2026│3屆世盃3位教練都早早出局 德國又要換帥？ 高普：而家唔講住！

德國在今屆美加墨世界盃的成績雖然有改進，能夠躋身淘汰賽，但32強就行人止步。這支4屆盟主近3屆世盃由不同教練帶領，不約而同於早段出局，外界再次提及球隊需要換帥，雖然教練拿格斯文表明不會辭職，但該國名帥高普的名字再被提起，後者回應指暫時不是談及帥位的好時機，其答覆似乎對德國帥位有興趣。

自2014年贏出巴西世界盃後，德國就進入漫長的黑暗期，18世盃由路維帶領下於分組賽下馬；4年後的卡塔爾世盃改由費歷克接手，同樣於小組賽止步；今屆輪到少帥拿格斯文帶隊，他雖然比前兩任好從分組賽脫穎而出，但32強面對實力平平的巴拉圭未能過關，再次於賽事早段出局。

夏維斯指德國已淪為二線球隊

該隊鋒將夏維斯直言球隊在國際賽場己淪為二線球隊：「從結果來看，我們確實是這樣(二線球隊)，大家在大賽主要都是看成績。」教練拿格斯文亦指3屆由3位教練帶練都未能走遠，證明德國足球存在缺憾：「連續3屆世盃早早出局，我們已不在世界頂尖行列。無論是費歷克、路維或我帶隊，我們都試過調整，但成績高度相似。我們存在不少結構短板，如左腳中堅儲備嚴重不足，德國足球需要大幅改革，才能有突破。」

高普無正面回應德國帥位問題

而外界認為德國有需要再次換帥，拿格斯文指不會辭層，並指如果足總希望他留下，就會繼續執教。有聲音認為24年夏天離開利物浦後再無重返教練席的高普，是帶領日耳曼軍團向前的最好人選，後者沒有抗拒，只回應不是合適時間去談論帥位：「我還沒有考慮過(接手國家隊)這問題。我自己作為教練，也多次遇過夢想破滅的情況。我理解當大家討論國家隊主帥時，我的名字會被提及，但現在不是談論這話題的合適時間。」