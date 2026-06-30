Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

世界盃2026│3屆世盃3位教練都早早出局 德國又要換帥？ 高普：而家唔講住！

足球世界
更新時間：13:36 2026-06-30 HKT
發佈時間：13:36 2026-06-30 HKT

德國在今屆美加墨世界盃的成績雖然有改進，能夠躋身淘汰賽，但32強就行人止步。這支4屆盟主近3屆世盃由不同教練帶領，不約而同於早段出局，外界再次提及球隊需要換帥，雖然教練拿格斯文表明不會辭職，但該國名帥高普的名字再被提起，後者回應指暫時不是談及帥位的好時機，其答覆似乎對德國帥位有興趣。

自2014年贏出巴西世界盃後，德國就進入漫長的黑暗期，18世盃由路維帶領下於分組賽下馬；4年後的卡塔爾世盃改由費歷克接手，同樣於小組賽止步；今屆輪到少帥拿格斯文帶隊，他雖然比前兩任好從分組賽脫穎而出，但32強面對實力平平的巴拉圭未能過關，再次於賽事早段出局。

夏維斯指德國已淪為二線球隊

該隊鋒將夏維斯直言球隊在國際賽場己淪為二線球隊：「從結果來看，我們確實是這樣(二線球隊)，大家在大賽主要都是看成績。」教練拿格斯文亦指3屆由3位教練帶練都未能走遠，證明德國足球存在缺憾：「連續3屆世盃早早出局，我們已不在世界頂尖行列。無論是費歷克、路維或我帶隊，我們都試過調整，但成績高度相似。我們存在不少結構短板，如左腳中堅儲備嚴重不足，德國足球需要大幅改革，才能有突破。」

高普無正面回應德國帥位問題

而外界認為德國有需要再次換帥，拿格斯文指不會辭層，並指如果足總希望他留下，就會繼續執教。有聲音認為24年夏天離開利物浦後再無重返教練席的高普，是帶領日耳曼軍團向前的最好人選，後者沒有抗拒，只回應不是合適時間去談論帥位：「我還沒有考慮過(接手國家隊)這問題。我自己作為教練，也多次遇過夢想破滅的情況。我理解當大家討論國家隊主帥時，我的名字會被提及，但現在不是談論這話題的合適時間。」

即睇世界盃最新戰報↓

即睇世界盃最新戰報↓

最Hit
世界盃2026｜田中碧做罪人賽後痛哭 板倉滉：非一人失誤，是作為球隊落敗 。
世界盃2026｜田中碧做罪人賽後痛哭 板倉滉：非一人失誤，是作為球隊落敗
足球世界
5小時前
港大碩士IT男失業11個月轉行送外賣做保安 10年經驗貼畢業證書自嘲：呢張嘢其實冇乜用？｜Juicy叮
港大碩士IT男失業11個月轉行送外賣做保安 10年經驗貼畢業證書自嘲：呢張嘢其實冇乜用？｜Juicy叮
時事熱話
3小時前
譚俊彥愛女小學畢業曬全家福  老婆顏值爆燈成焦點
譚俊彥愛女小學畢業曬全家福  老婆顏值爆燈成焦點
影視圈
17小時前
前律政司檢控主任遭革職褫奪退休金 提司法覆核今被駁回
前律政司檢控主任遭革職褫奪退休金 提司法覆核今被駁回
社會
4小時前
馬國明偕妻一家五口逛名店 《東周刊》獨家爆湯洛雯三招備孕 暴脹出巡孕味濃
00:53
馬國明偕妻一家五口逛名店 《東周刊》獨家爆湯洛雯三招備孕 暴脹出巡孕味濃
即時娛樂
6小時前
體壇早報｜日本被巴西絕殺 田中碧失誤痛哭 德國爆冷出局。美聯社、路透社
體壇早報｜日本被巴西絕殺 田中碧失誤痛哭 德國爆冷出局
足球世界
6小時前
世界盃2026｜德國首次世盃互射12碼落敗 巴拉圭晉身16強。
世界盃2026｜德國首次互射12碼落敗 巴拉圭晉級16強
足球世界
6小時前
台旅客來港飲茶遇搭枱「怪客」？核突食相嚇到急埋單 離開驚見一幕當場崩潰 網民兩極反應：個心有點難過VS俾我都走人
台旅客來港飲茶遇搭枱「怪客」？核突食相嚇到急埋單 離開驚見一幕當場崩潰 網民兩極反應：個心有點難過VS俾我都走人
生活百科
22小時前
北上長住隨時跌入「全球徵稅」網？項明生教一招合法避稅惹議 網民反問：住老人院點算？｜Juicy叮
北上長住隨時跌入「全球徵稅」網？項明生教一招合法避稅惹議 網民反問：住老人院點算？｜Juicy叮
時事熱話
21小時前
盧海鵬罕見姪仔悲從中來 睹三兄弟舊照嘆：一家五口剩番我 豁達看生死自嘲「想死冇咁易」
盧海鵬罕見姪仔悲從中來  睹三兄弟舊照嘆：一家五口剩番我  豁達看生死自嘲「想死冇咁易」
影視圈
5小時前