NBA｜灰熊下定決心重建 據報將莫蘭特交易至拓荒者

灰熊已決心徹底重建，據ESPN報導指將會將球隊「一哥」莫蘭特（Ja Morant）送到拓荒者，換入謝拉美格蘭（Jerami Grant）和基斯梅利（Kris Murray），若確定交易亦2021-22球季打到西岸第二殺入西岸準決賽的4子已全部離隊。

而莫蘭特性格亦令他飽受爭議，他曾2次在直播中展露槍械，最終被聯盟勒令禁賽25場。AFP

灰熊將送出莫蘭特至拓荒者，換來謝拉美格蘭和基斯梅利。AFP

灰熊送走「槍王」莫蘭特 21-23年班底全數離隊

NBA休賽期再有重大轉隊消息，據名記Shams Charania指灰熊將送出莫蘭特至拓荒者，換來謝拉美格蘭和基斯梅利，正式宣佈球隊進入重建。莫蘭特2019年榜眼被灰熊選中，生涯平均貢獻22.4分和7.4助攻，在21-23年之間和謝倫積遜(Jaren Jackson Jr.)、D布魯士(Dillion Brooks)和班恩(Desmond Bane)連續2季打入西岸第2和打入季後賽。

在莫蘭特離隊後當初的4子亦已全部離隊。AFP

然而莫蘭特性格亦令他飽受爭議，他曾2次在直播中展露槍械，最終被聯盟勒令禁賽25場，隨後也受傷病影響，在過去3個賽季中他僅上陣79場，在莫蘭特離隊後當初的4子亦已全部離隊，但值得留意是目前拓荒者的後衛已有祖賀里迪(Jrue Holiday)、連納(Damian Lillard)和亨達臣(Scoot Henderson)，加上莫蘭特的話將會有4位衛，相信在開季前會再作調整。



