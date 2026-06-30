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世界盃2026│荷蘭首次未能晉級16強 12碼大戰80%失敗 5球射失3球

足球世界
更新時間：12:54 2026-06-30 HKT
發佈時間：12:54 2026-06-30 HKT

今屆美加墨世界盃是荷蘭第12次參加決賽周，最終互射12碼不敵摩洛哥於32強止步，隊史首次未能於世盃殺入16強，創下最差成績。他們再次被極刑大戰考起，歷來於世盃5次踢12大戰有4次失敗，比率達到80%，今場5射有3次宴客，當中中場昆坦添巴(Quinten Timber)的主射最離譜，兩個「波位」斜出。

5次12碼大戰4次落敗 失敗率80%

荷蘭過去11次參加世界盃，最少躋身16強，上屆8強出局，2010和14世盃更分別奪得亞軍和季軍，今屆美加墨世盃是他們首次未能晉級16強，創下隊史最差成績。而橙軍再一次被極刑大戰考起，連同今屆他們歷來於世盃5次戰至要互射12碼分勝負，除了於14世盃8強射贏哥斯達黎加外，其餘4次都落敗，失敗率達到80%，與西班牙並列為世盃12碼大戰失利次數最多的球隊。

昆坦添巴射得最離譜

橙軍今場於12碼大戰5射3中，效力馬賽的中場昆坦添巴射得最離譜，地波想射向「網仔」，可能偏離目標兩個「波位」；第5輪主射的森馬維雖有力度，但角度正中被摩洛哥門將耶辛尼保奴企直一拳打走。

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