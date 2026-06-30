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世界盃2026│森保一解釋「奪冠論」想令球員思考 讚日本隊已被之前進步

足球世界
更新時間：12:38 2026-06-30 HKT
發佈時間：12:38 2026-06-30 HKT

日本在美加墨世界盃32強止步，外界重提教練森保一和中場堂安律於決賽周展開前，以及分組賽大勝突尼西亞後，多次高調提出奪冠的言論。有記者賽後問「奪冠論」是否令球隊處於壓力之下，森保一就解釋此說法是想令球隊和球員思考如何成為世界冠軍，是正面的想法，同時他指今仗面對巴西並非全面受壓，演出已經有進步。

森保一解釋「奪冠論」是想令球隊和球員思考如何成為世界冠軍。路透社
森保一解釋「奪冠論」是想令球隊和球員思考如何成為世界冠軍。路透社

「奪冠論」想球員思考如何做得更好

日本去年於友賽首次擊敗巴西後，教練森保一就發表「奪冠論」，指球隊今屆世盃的目標是成為世界第一。到分組賽4:0大勝突尼西亞創亞洲球隊於世盃最大勝仗紀錄後，森保一和日本中場堂安律再次提名奪冠，指這是他們的終極而認真對待的目標。然而他們在淘汰賽第一關就下馬，森保一被問及「奪冠論」是否令球隊增添壓力時，他矢言：「過去4年、3年半，我們以世界第一為目標，這確實提升了日本隊的水平。我說要成為世界第一，公開提出這個目標，是想球員和球隊思考要成為世界第一需要做甚麼。雖然未能實現，但我們令到那些不太了解足球的人，也會看到日本正以世界第一為目標。擴大足球圈子，肯定會令日本隊受惠。」

日本對強隊控球率有進步

同時森保一指球隊由上屆世盃走到今屆，正在進步和積累了不少成果，「我們確實在提高，我當然想一下子改變很多東西，但歷史不會輕易被移動，我們要腳踏實力地累積，慢慢向前進。我們上屆擊敗德國和西班牙，但控球率是20%對80%，今次美加墨世盃想提升5%、10%，球隊做到了。」事實上東瀛軍團上屆世界盃分組賽贏德國和西班牙時，控球率分別為26%和18%，今場鬥巴西有31%，面對強隊在控球上的確有改善。

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