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世界盃2026｜耶辛尼保奴又做英雄 摩洛哥互射12碼擊敗荷蘭

足球世界
更新時間：11:59 2026-06-30 HKT
發佈時間：11:59 2026-06-30 HKT

世界盃32強上演強強對壘，由荷蘭在墨西哥蒙特雷硬撼摩洛哥，下半場荷蘭有正經歷喪子之痛的加普化悲痛為力量量為球隊先開記錄，但摩洛哥伊沙迪奧普救主在補時階段攻入扳平一球，更拖入至要互射12碼分勝負，最終摩洛哥互射12碼3:2擊敗荷蘭。

上半場荷蘭入局較慢，反而摩洛哥踢得較為主動，19分鐘就先有艾拿奧爾前柱接應應角球門將華布根撲出，僅過1分鐘再有夏基美禁區外勁射但同樣被華布根撲出，荷蘭到43分鐘才先有雲迪雲禁區頂施射可惜高出，戰成0:0返回更衣室。

到下半場雖然摩洛哥在控球上更佔優，但荷蘭在72分鐘把握到一次快攻機會，森馬維在被推跌前橫傳，加普後上接應撞射破網為荷蘭先開記錄，值得一提的是加普的妻子賽前小產正經歷喪子之痛，但仍堅持上陣更化悲痛為力量建功。

然而到補時階段摩洛哥有大機會，後備入替的基斯迪尼泰比邊路發動攻勢傳中，伊沙迪奧普禁區內接應壓過雲迪積克銅頭一擺頂入為球隊追平1:1拖入加時。到96分鐘摩洛哥有後蘇菲安尼拉希美扭過守將後起腳但被華布根擋出，之後2隊亦未有太多機會要互射12碼分勝負。最終摩洛哥互射12碼3:2擊敗荷蘭。

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