世界盃2026│莊拿芬泰希成悲情人物 頭槌入波被推翻 最後一個射12碼炒飛機累令德國出局

德國於美加墨世界盃32強出局，最慘情莫過於中堅莊拿芬泰希(Jonathan Tah)。這名效力拜仁慕尼黑的30歲中堅原本於加時頭槌破網，可是因隊友侵犯巴拉圭門將在先，入球被推翻。此子不單未能成為贏波功臣，最後更親手送球隊出局，他在互射12碼階段第6輪主射，可是一飛衝天，巴拉圭隨後射入，日耳曼軍團就此爆冷出局。

20分鐘由功臣變悲情人物

莊拿芬泰希於加時上半場挺身而出，在一次角球攻勢中清脆利落地頂入，瘋狂慶祝過後卻收到壞消息，球證查耶特翻看比賽重播後，認為其隊友華迪馬安頓在他迎頂前，先阻止巴拉圭門將奧蘭度基爾起跳和出迎，推翻入球。此子於20分鐘後，更成為悲情人物，親手送德國出局。

第6輪主射12碼一飛衝天

雙方在頭5輪12碼各有兩人射失，泰希第6輪主射。他助跑後右腳想射左上角，可是皮球直飛上看台，隨後主罰的巴拉圭守將祖斯簡拿利穩穩命中，日耳曼軍團於極刑大戰輸3:4，隊史首次於世盃12碼大戰落敗，之前4次之全部射贏晉級。對於成為悲情人物，泰希矢言：「輸波的感覺總是非常糟糕。無論是常規時間落敗，還是以這種方式被擋住，結果一樣都要打道回府。這場敗仗，可以歸咎於運氣，但我認為在比賽後，每一位球員應該先自我反思，想想那些地方可以做得更好。」同時他亦指自己的角球入球不應被判犯規。