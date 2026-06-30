世界盃2026│德國加時角球入球被推翻 高普拖阿仙奴落水 「咁都吹槍手唔應該贏英超﹗」

德國爆冷於美加墨世界盃32強出局，周一(29日)與巴拉圭於法定時間和加時賽和1:1，互射12碼輸3:4。然而他們原本於加時「解決」了巴拉圭，中堅莊拿芬泰希(Jonathan Tah)加時上半場在一次角球攻勢中頂入，但球證翻看VAR後認為守將華迪馬安頓侵犯巴拉圭門將在先，推翻入球，德國將帥賽後非常不滿，直指動作輕微。曾執教利物浦多年的德國名帥高普亦怒斥此判罰，更將宿敵阿仙奴拖落水，指若吹罰槍手唔應該贏英超冠軍，後者60%的入球靠相同情況取得。

球證指有德國球員侵犯門將

今場先失守的德國，在下半場憑鋒將夏維斯的入球扳平1:1，比賽進入加時。加時上半場12分鐘，日耳曼軍團在進攻右路獲得角球，左閘尼敦布朗左腳開出內彎球，中堅莊拿芬泰希後上衝入小禁區頭槌頂入。然而VAR之後介入，球證查耶特翻看比賽重播後，認為德國守將華迪馬安頓在泰希迎頂前，先阻止巴拉圭門將奧蘭度基爾起跳和出迎，推翻入球。

高普拖阿仙奴落水

德國將帥對判罰相當不滿，教練拿格斯文直斥：「我認為這完全是一個合法的入球。但球證看了VAR後卻吹罰無效，真是荒謬。我不知道他到底看到了甚麼。」類似的情況，過去一季經常於英超賽場出現，尤其是應屆冠軍阿仙奴身上，更掀起了角球「逼地鐵」的熱潮，曾執教利物浦的德國教頭高普就將槍手拖落水：「如果這樣的入球算犯規無效，那阿仙奴就不該是英超冠軍。他們有60%的入球都是通過這種方式取得。所以，這個判罰非常離譜。」

莊拿芬泰希之後更在互射12碼宴客，令德國出局。路透社

莊拿芬泰希之後更在互射12碼宴客，令德國出局。路透社

莊拿芬泰希之後更在互射12碼宴客，令德國出局。路透社