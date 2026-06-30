世界盃2026｜佐野海舟建功 日本半場1：0領先巴西

世界盃32強矚目大戰，巴西今晨硬撼日本，日本憑佐野海舟29分鐘的入球，半場暫時領先1：0。這一場的勝方，16強將鬥科特迪瓦和挪威的勝方。

佐野海舟於上半場29分鐘射破巴西大門。路透社

佐野海舟助日本半場領先1：0。路透社

佐野海舟入球，卡斯米路來遲一步。路透社

巴西開波較為主動，上半場2分鐘便有一次射門，但般奴古馬雷斯的射門省中人出底線；他在補水暫停前個人已經有3次攻門。14分鐘，巴西再有根夏在禁區外的射門被鈴木彩艷救出。巴西雖然佔較多射門和控球，但補水暫停前巴西的預期入球值（xG）僅得0.15，反映日本的防守限制了巴西的攻門位置；後者多以遠射挑戰鈴木彩艷，但威脅有限。

防守出色的日本，更憑佐野海舟於29分鐘在禁區外遠射地波，射破艾利臣比加的十指關，日本領先1：0。巴西及後沒有製造出更有威脅的攻門，控球只多以在禁區外搓傳尋找機會。日本半場以1：0領先巴西。

日本球迷悉心打扮。美聯社

久保建英今場因傷需要避戰。美聯社

日本隊熱身。美聯社

巴西正選陣容：

門將：1 艾利臣比加

後衛：13 丹尼路雷斯、4 馬昆奴斯哥利亞、3 加比爾馬加希斯、16 杜格拉斯山度士

中場：5 卡斯米路、8 般奴古馬雷斯、20 盧卡斯柏基達

前鋒：26 拉恩域陀、9 馬菲奧斯根夏、7 雲尼斯奧斯祖利亞

日本正選陣容：

門將：1 鈴木彩艷

後衛：21 伊藤洋輝、3 谷口彰悟、22 冨安健洋

中場：13 中村敬斗、15 鎌田大地、24 佐野海舟、10 堂安律、11 前田大然、14 伊東純也

前鋒：18 上田綺世