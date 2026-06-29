世界盃2026｜「過到巴西也過唔到阿根廷」 堅尼 胡禮預言英格蘭最多四強止步

美加墨世界盃 32 強淘汰賽一觸即發，英格蘭將於周三硬撼剛果民主共和國。雖然三獅軍團L組首名出線避開「死亡上半區」，但名宿胡禮（Ian Wright）與堅尼（Roy Keane）大潑冷水，直指英軍兩翼癱瘓，更直言球隊即使殺入八強能淘汰巴西，準決賽碰上衛冕冠軍阿根廷也「絕無勝算」，最多四強止步！

兩翼發揮慘不忍睹 堅尼：必須有人挺身而出

英格蘭在小組賽進攻沉悶，杜曹（Thomas Tuchel）頻繁更換沙卡（Bukayo Saka） 、拉舒福特（Marcus Rashford） 、安東尼哥頓（Anthony Gordon） 及馬度基（Noni Madueke） ，邊路依然毫無威脅。

胡禮對此深表憂慮：「許多球員根本不在狀態。我們極度依賴邊翼，但他們的表現完全未達標。」堅尼更火爆怒轟：「這班翼鋒必須把握機會！小組賽還可以容許失準，但現在到了生死攸關的淘汰賽，至少要有人站出來！」

預測淘汰賽走勢：準決賽遇阿根廷零勝算

英格蘭若能連過兩關，八強極可能硬撼巴西，四強則可能遇上阿根廷。胡禮預測：「若到八強碰上巴西，我們或許有能力取勝，但之後就會遇到大麻煩。我認為英格蘭最多只能打進四強。」

堅尼的預測則更直接殘酷：「如果英格蘭在準決賽碰上阿根廷，絕對是『零機會（absolutely no chance）』，我完全看不到任何希望！」英軍兩翼若不盡快清醒，爭冠之路恐提早玩完。