世界盃2026預告｜日本惡鬥巴西拼淘汰賽首勝 加普化悲憤為力量率荷蘭惡鬥摩洛哥

世界盃32強今晚與明晨再度上演連場激戰，先有《足球小將》真人版的巴西對日本，「藍武士」力爭突破淘汰賽首輪；德國自2014年奪冠後首次重返世界盃淘汰賽，今戰望直取巴拉圭重燃昔日皇者之風；明晨有荷蘭對上摩洛哥，2隊世界排名僅差一位，今戰必成一場旗鼓相當的激戰。

日本鬥巴西力拼打開淘汰賽首勝（Now TV 616,618,688 深夜1:00）

日本隊此前連續2屆殺入淘汰賽，然而始終未能突破首輪，上屆更與歐洲勁旅克羅地亞鏖戰至互身12碼才遺憾落敗，今屆在小組中亦逼和荷蘭和瑞典2支勁旅，再次殺入淘汰賽，今次對手更是對日本足球有著深遠影響的巴西，雙方共交手14次直至最近「藍武士」才獲首勝成一時佳話，今戰望再創神奇取淘汰賽首勝。但巴西同樣亦不容忽視，換帥安察洛堤後表現日漸穩定，加上陣中射手表現亦十分亮眼，雲尼施奧斯祖尼亞已入4球根夏亦有3球，因此相信將會是一場惡戰。

德國強勢出擊望直取巴拉圭（Now TV 616,618,688 深夜4:30）

德國自2014年奪冠後連續2屆止步小組賽，今屆在小組中雖在最後一輪爆冷不敵厄瓜多爾，但亦在擊敗庫拉索和科特迪瓦也展現出不俗實力，尤其是後備殺手烏達夫，僅上陣56分鐘便獻3球2助攻表現相當火熱，而今屆久違重回淘汰賽首戰對巴拉圭，雖這支南美球隊排名低德國31名，但對土耳其在打少一人下也能守住1:0的勝仗，可見其靭性十足，但未知能否抵擋「德國戰車」的猛烈攻勢。

荷蘭惡鬥摩洛哥 加普化悲憤為力量（Now TV 616,618,688 早上9:00）

世界排名第8的荷蘭首輪亦同遇一番惡鬥，將對上第7的摩洛哥，荷蘭換帥朗奴高文後一改過往重防守的印象，在分組賽中展現出不俗的侵略性，5:1大炒瑞典成今屆一大亮點，但陣中大將加普正經歷喪子之痛仍選擇留隊，望可化悲憤為力量助荷蘭直取摩洛哥。

淘汰賽樹枝表