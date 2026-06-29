世界盃2026｜連尼加指是「歷來最弱德國隊」 拿格斯文無視批評：我不會在意

美加墨世界盃 32 強生死戰一觸即發，德國今晚會對陣巴拉圭前夕，賽場外卻率先引爆了一場英德媒體大戰。英格蘭名宿連尼加（Gary Lineker）早前公開挑釁，直指今屆德國隊是他見過實力最弱的一支德國隊。德軍少帥拿格斯文（Julian Nagelsmann）對此毫不介意，大方表示每個人都有發表觀點的自由，但他「完全不在意這些聲音」！

拿格斯文：海外點評難免嘈雜

德國在分組賽末輪 1:2 不敵厄瓜多爾，其防線和身體對抗的短板隨即遭到英格蘭媒體猛烈抨擊。連尼加更在節目中冷嘲熱諷，形容這是一支史上最差的德國隊。

當被問及有關連尼加的言論，拿格斯文毫不在意，他說：「每個人都有表達觀點的自由。實不相瞞，我本人甚至都沒有看到這條言論。大賽期間，國內本就有大量評論專家，再加上海外媒體輪番點評，難免嘈雜。外界隨意評判我們是常態，但我個人完全不在意。」

直線失誤率高 進攻需要更耐心

有數據指出，德國的直線傳球數量高居前列，但同時丟球和傳球失誤率也是頂級球隊中最高的。拿格斯文明白問題所在，指出「耐心」才是破局關鍵：「球員進攻欲望極強，但有時需要放緩節奏、穩住局面。我們應優先穩住球權、層層推進，並需要更多球員參與穿插，逼使對手回撤防守。只要傳球和跑動判斷更合理，失誤率自然會下降。」他強調，面對防守嚴密、身體素質強悍的巴拉圭，德軍必須拿出百分百狀態，他說：「今仗唯一目標就是取勝，勝利就是唯一答案。」

