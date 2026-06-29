世界盃2026｜曼聯英格蘭中場明奈禍不單行 因被杜曹雪藏而淪為網民惡搞對象

曼聯的英格蘭年輕中場明奈（Kobbie Mainoo）的世界盃之旅只能用「悲慘」來形容！繼早前大本營失竊連戰靴也被偷後，這位 21 歲紅魔主力在分組賽三場賽事中竟然零出場，徹底被主帥杜曹（Thomas Tuchel）投閒置散。更不幸的是，明奈的尷尬處境在網上瘋狂發酵，繼巴西新星安迪歷(Felipe Endrick)坐足板凳被惡搞後，明奈接棒成為全球網民最新的網絡嘲弄對象！

英格蘭年輕中場明奈被主帥杜曹投閒置散。法新社

英格蘭年輕中場明奈被主帥杜曹投閒置散。法新社

明奈分組賽坐足冷板

明奈上季在曼聯光芒四射，是紅魔絕對核心。然而來到美加墨世界盃，杜曹寧願重用艾利洛安達臣((Elliot Anderson)及迪格蘭賴斯(Declan Rice)，也?決不派明奈上陣。這種極端「雪藏」引發網民集體惡搞，社交平台上瞬間湧現大批針對明奈的惡稿短片。其中一幅瘋傳的惡搞圖，是將杜曹的頭像移花接木到英格蘭球員身上，諷刺杜曹「寧願 52 歲自己復出披甲，也堅決不派明奈落場」！

Endrick: “Can I sit in the back of the car?”



Ancelotti: pic.twitter.com/fAbZqIwPBE — Lea (@Lea_EFC) June 19, 2026

Kobbie Mainoo: “Pass me the ball, coach!”



Thomas Tuchel: pic.twitter.com/xKDKUtXA7E — Stretford Paddock (@StretfordPaddck) June 27, 2026

“if you fall of the bridge, you have to play kobbie mainoo”



tuchel: pic.twitter.com/sfOCGAo6UN — ⚡ (@UTDCJ_) June 27, 2026

“Do a push up on a nail holding a knife or play Kobbie Mainoo”



Thomas Tuchel: pic.twitter.com/0d9rvKUmcB — Stretford Paddock (@StretfordPaddck) June 27, 2026

地獄級創意笑話瘋傳

網絡惡搞隨後升級，有短片顯示一名男子在橋邊掙扎免掉進水裡，並配文：「杜曹寧願經歷這種生死掙扎，也絕對不用明奈。」另一段男子在地上爬行只為不弄濕鞋的短片，亦被配上字幕：「因為弄濕了腳就會被逼要派明奈上場。」這些鋪天蓋地的網絡嘲諷，對正身處世界盃大本營、渴望為國效力的 21 歲新星來說，無疑是雙重的精神折磨。