世界盃2026｜日本32強硬撼巴西 森保一相信可以獲勝 再次強調認真以奪冠為目標

世界盃32強今晚深夜迎來焦點大戰，由日本對上巴西，「藍武士」過去最佳成績都是淘汰賽首輪止步，今年力爭有所突破，而日本主教練森保一賽前受訪指會全力應戰寫下新歷史，亦指相信日本有機會再擊敗巴西，他更再次強調或許外界會取笑他們，但球隊的確以冠軍為目標。

森保一信日本有機會再贏巴西

日本近年國際賽表現亮眼，但在世界盃中一直未能突破淘汰賽首輪，今屆因應參賽球隊增加至48隊，首輪淘汰賽會是32強，「藍武士」首輪便迎一場硬仗，將對上「森巴軍團」巴西，翻查記錄2支隊伍交手共14次，其中巴西已取得11勝2和1負，但近年日本正嘗試將差距收窄，上場交手更破天荒獲勝，主帥森保一坦言清楚比賽將會很困難，尤其是對手上次交手落敗後會更有鬥志，但他也相信日本有機會獲勝並指：「巴西將會帶著激昂的鬥志來復仇，因此比賽將會十分嚴峻，但過去我們的勝率是0%，現在經歷過上場友賽勝利後，我們知道我們有獲勝的機會。」

再次強調以奪冠為目標

在世界盃開始前森保一已提過以世界盃冠軍為目標，在記者會中他亦再此強調日本隊是認真地以此為目標：「我們今屆以世界盃冠軍為目標，實際上亦在不斷挑戰世界盃，可能會有人嘲笑，但我們正認真追求這個目標，我也認為我們在未來也能達成目標。」

森保一也指球隊在整體上並沒有太大變化，但心態上呈現上的鬥心令他也感到情緒高漲：「球員在球場上更有自信心，認為自己在該位置上是最好的，想上場為球隊和勝利作貢獻，無論有沒有在場上，球員們都抱著為球隊做自己力所及的貢獻的想法，這種團結一心戰鬥的氛圍亦令我感到情緒高漲。」但陣容上亦有隱患，因陣中主力久保建英確認未能復出，此子在首輪對荷蘭中因傷離場。