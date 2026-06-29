世界盃2026｜艾方素戴維斯復出成今屆第1000人！後備登場震懾對手成球隊強心針

東道主加拿大在世界盃 32 強擊敗南非，歷史性殺入 16 強。比勝仗更令球迷興奮的是，加拿大領軍人物艾方素戴維斯（Alfonso Davies）在第 75 分鐘後備登場宣告傷癒復出，更寫下歷史，成為本屆世界盃第 1000 位上陣的球員！雖然僅上場十多分鐘，但戴維斯一登場便憑一己之力徹底改寫攻守局勢，其強大威懾力賽後獲得主帥馬殊（Jesse Marsch）瘋狂稱讚。

戴維斯成全隊強心針

對於戴維斯後備登場帶來的改變，馬殊賽後自豪地表示：「你看他一上場，對手立刻對他產生畏懼，甚至把防守重心往我們左路傾斜，試圖夾擊限制他！雖然他尚未恢復到 100% 最佳狀態，但今天表現非常好，絕對給全隊注入了一劑強心針！」馬殊透露，接下來將根據戴維斯的康復進度，決定他在 16 強賽事的上陣時間。

16強對摩洛哥或荷蘭都是硬仗

加拿大晉級 16 強後，將迎戰荷蘭與摩洛哥之間的勝方。馬殊顯得躊躇滿志：「我參賽的最大動力，就是帶隊去和真正的世界級強隊競爭！摩洛哥近年崛起勢頭驚人，極擅長反擊；荷蘭更是底蘊深厚的傳統豪強。不論碰到誰，對我們都是巨大挑戰，但我已感到非常興奮！」