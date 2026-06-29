世界盃2026｜德國32強硬撼巴拉圭 夏維斯獻計：靠「阿仙奴式」死球戰術一擊制勝

美加墨世界盃奪標熱門之一的德國，今晚32強將硬撼巴拉圭。賽前，德軍前鋒夏維斯（Kai Havertz）直言，面對預期會「擺大巴」死守的對手，高質素的「死球戰術」將成決定生死的破局武器；他更分享在阿仙奴累積的頂級死球經驗，預告德軍已準備好殺手?！

德軍前鋒夏維斯獻計靠「阿仙奴式」死球戰術一擊制勝巴拉圭。美聯社

德軍前鋒夏維斯獻計靠「阿仙奴式」死球戰術一擊制勝巴拉圭。路透社

首戰世盃淘汰賽 視死球為破局利器

夏維斯過往雖征戰過歐聯決賽等大賽，但代表國家隊踢世界盃淘汰賽卻是人生首次：「淘汰賽沒有退路，不晉級便要回家，這種高壓氛圍反而讓我更充滿動力。」

巴拉圭主帥早前公開訴苦，指德軍死球套路太多難以防範。夏維斯對此深表認同，並坦言將兵工廠的「死球真傳」帶入了國家隊：「在阿仙奴期間，我累積了大量禁區跑位與時機把握的經驗。高質素傳中配合靈活的無球動態穿插，會令死守的對手極難應對。這幾個月教練團打造了一套成熟的死球戰術，這絕對是我們的致命武器！」

力撐「三劍俠」默契不減 誓破大巴陣

對於外界質疑他與穆斯亞拿（Jamal Musiala）及域斯（Florian Wirtz）的進攻組合，在今屆世界盃未如歐國盃時行雲流水。夏維斯極力澄清，三人關係緊密，僅因對手防守策略改變及需時重新適應國家隊節奏所致。他說：「我知道我們還沒釋放 100% 潛力，但我們絕對信任彼此。今仗全隊會帶著十足信心登場，相信我們能找回默契，打出高效配合！」

