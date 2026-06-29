世界盃2026｜馬殊盛讚球員為「國家英雄」 加拿大晉級16強締造歷史

東道主之一的加拿大在美加墨世界盃 32 強淘汰賽中，1:0擊敗南非歷史性闖入世界盃 16 強，在主場球迷面前寫下了最輝煌的一頁！賽後，加拿大主教練馬殊（Jesse Marsch）賽後盛讚這批球員是真正的「加拿大英雄」，用汗水徹底改寫了國家的體育版圖，為加拿大足球開創了無比光明的未來！

馬殊：你們是真正的國家英雄！

雖然加拿大在分組賽尾輪遺憾不敵瑞士，失去了留在溫哥華主場出戰淘汰賽的機會，但移師洛杉磯的他們並未受到影響，在 32 強生死戰中踢出了極具統治力的一役。完場前絕殺南非晉級 16 強，馬殊在球場中央與全體球員緊緊相擁 。馬殊賽後激情地表示：「我不在乎別人的看法，我只在乎我們的球隊以及我們共同創造的成就。完場後，媒體和各方會把球員拉往一百個不同的方向，如果你不立刻把握那一刻，你根本無法和球隊好好分享這歷史性的一秒。我當時只想親口告訴他們，這個瞬間對於我們國家的體育事業，將會證明是多麼的重要！你們是加拿大的英雄，因為有你們，這項運動在這個國家的未來將無可限量！」

從「Soccer」蛻變為「Football」 加拿大體育歷史悄然改寫

加拿大一向盛行美式足球，故足球過去常被當地人稱為 Soccer，長年被視為邊緣運動。隨著這支國家隊在世界盃賽場上連創奇蹟，當地的體育文化正在發生翻天覆地的變化。一名加拿大球迷賽後接受 訪問時感嘆：「現在在加拿大，大家開始稱呼這項運動為『Football（足球）』，而不是『Soccer』了。加拿大正在真正蛻變為一個足球國度。」

馬殊最後補充道，雖然遺憾未能在家鄉溫哥華的擁躉面前慶祝這一刻，但球隊在今場比賽中展現出的個性、實力、強大精神與空前的凝聚力，足以讓整個國家為之自豪。這支不斷創造歷史的「楓葉軍團」，正帶著全國人民的希望，在世界盃舞台上繼續高歌猛進！