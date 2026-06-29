世界盃2026｜網民不滿洪明甫只說謝謝、單手插袋離場 狠批辭職記招態度傲慢不會原諒

南韓在美加墨世界盃首圈恥辱出局後，教練洪明甫雖然宣布引咎辭職，但圍繞他的風波遠未結束。在日前的辭職新聞發布會上，洪明甫手持發言稿宣讀聲明，表示願意為結果負責並向國民致歉。然而，他在現場被拍到「單手插袋離場」的傲慢一幕，加上發言細節，被南韓網民狠批「毫無誠意」，再度點燃了南韓舉國上下的熊熊烈火！

道歉只說「謝謝」被批卸責

擁有孫興民、李剛仁及金玟哉等「黃金一代」球星的南韓隊，連 32 強也未能躋身，被輿論視為大賽史上的巨大恥辱。在職的發布會上，洪明甫口裏說「向國民致以誠摯歉意」，但球迷對其說辭完全不收貨。網民批評他在結束這段嚴肅的道歉聲明時，最後說的竟然是「謝謝」而不是「對不起」，顯得毫無愧疚之心，誠意嚴重不足。

離場「單手插袋」態度 傲慢

更具爭議的一幕出現在發布會結束時，洪明甫在宣讀完聲明走出新聞發布廳時，竟然一臉傲慢地將單手插袋離場。網民形容他的態度散漫、極不尊重場合，在網上引發新一輪的聲討。有南韓球迷直斥洪明甫：「拿著幾十億韓元的天價年薪，嘴上說對不起，手卻插在褲裏，這簡直是在愚弄國民！」、「這就是他所謂的負責任？簡直是傲慢到了骨子裏！」

24年來首次「安靜」回國

受龐大民憤影響，南韓國家隊計劃於 30 日抵達仁川國際機場。有別於以往，球隊今次將不舉行任記者會或歡迎儀式，在落機後便會直接解散，這也是自 2002 年世界盃以來，南韓隊首次在無聲無息中「安靜」回國。