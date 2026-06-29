世界盃2026｜曼聯官宣證實烏加迪韌帶重創 「玻璃防中」自爆跌落人生谷底恐休戰一年

英超豪門曼聯與烏拉圭國家隊最不願面對的噩耗終於被證實！曼聯官方發表正式聲明，證實陣中防中曼紐爾烏加迪（Manuel Ugarte）在對陣西班牙的世界盃分組賽中，遭遇了嚴重的膝部韌帶損傷。這項診斷宣告這位 25 歲球星將要面臨極其漫長的休戰期。烏加迪隨後亦在社媒上悲痛發文，坦承這次遭遇「足球員最害怕的重創」讓他徹底跌落了人生谷底。

烏加迪：跌落谷底會讓我更堅強

曼聯官方聲明說：「曼聯證實曼紐爾烏加迪（Manuel Ugarte）在周五代表烏拉圭出戰西班牙的世界盃分組賽中，不幸遭遇了膝部韌帶損傷。目前，我們正對其傷勢進行評估，以確定最佳的治療方案及康復復健的時間表。球會上下所有人均祝願曼航順利康復，我們將在他復健之路的每一步提供全力支持。」

隨後，烏加迪在 Instagram 上發表長文吐露心聲：「在國家隊歷史上最重要的一場比賽中，遭遇了最嚴重的傷患，且無法留在場上與隊友並肩戰鬥，這將成為我畢生的遺憾。跌落谷底會讓我在各方面都變得更堅強。我非常感激烏拉圭足總和曼聯在受傷一刻起對我的照顧，亦感謝所有發訊息支持我的家人和朋友。」

曼聯賣人重組計劃徹底泡湯

烏加迪今屆世界盃踢滿烏拉圭三場分組賽，可惜球隊最終不敵西班牙出局，而他自己亦在追截柏迪時重創膝部，輸波兼折將。

這位 25 歲防中上季在曼聯並不受重用，管理層原本計劃在今夏將其掛牌套現，以籌集資金簽入韋斯咸的 8,000 萬鎊新星馬迪奧斯費南迪斯（Mateus Fernandes）完成中場重組。如今烏加迪膝部韌帶撕裂，預計將要休戰 9 至 12 個月，這意味著他今夏在轉會市場上已徹底「滯銷」，曼聯的套現大計宣告泡湯，必須在轉會窗重新規劃預算。

