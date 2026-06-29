世界盃2026｜首闖淘汰賽拼盡憾負！南非 74 歲老帥認「未夠班」

南非的世界盃奇蹟之旅遺憾畫上句號。在美加墨世界盃首場 32 強淘汰賽中，南非補時失守以0:1遭東道主加拿大淘汰。賽後，帶領南非創下歷史的 74 歲老帥曉高布斯（Hugo Broos）賽後承認球隊與世界頂尖強隊相比確實「未夠班」，尤其在身體力量與速度上存在明顯差距。

補時慘遭絕殺

南非今仗全場表現頑強，可惜在臨完場前失守慘遭絕殺。老帥曉高布斯賽後坦言打道回府滋味極不好受，但他大方承認技不如人：「我們必須承認，對手在力量和速度上確實更勝一籌。南非足球在速度和身體對抗上確實有不足，這是未來必須改善的地方。」左翼阿波利斯（Oswin Appollis）亦悲痛表示，臨完場前失球令人極度痛心，但他為拼盡最後一滴血的兄弟感到無比自豪。

主帥去留幾天內見分曉

這場敗仗極有可能是這位 74 歲比利時名帥的「最後一舞」。當被記者追問去留時，曉高布斯語帶諷刺地笑言：「如果外面的傳言可信，因為今天早上已有人跟我說接替我位置的候選名單。至於我的具體去留，未來幾天自然會見分曉。」

雖然止步 32 強，這名南非主帥強調今次世界盃之旅依然是巨大成功。南非隊歷史性首次闖入淘汰賽，累積了無價經驗，對未來再度衝擊非洲盃資格將發揮關鍵作用。