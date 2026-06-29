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世界盃2026｜飲水時間變「毒藥」 英格蘭暫停後頻崩盤戰績最差

足球世界
更新時間：10:01 2026-06-29 HKT
發佈時間：10:01 2026-06-29 HKT

今屆世界盃新增的飲水時間，隨時成為英格蘭爭冠的障礙！據統計三獅軍在「飲水時間（Hydration breaks）」後 10 分鐘內，從未取得入球反而頻頻失守，與科特迪瓦及烏拉圭並列全屆「飲水後表現最差」球隊，這無疑向三獅軍主帥杜曹（Thomas Tuchel）敲響警鐘。

暫停後頻失魂 杜曹「吹風會」變反效果

今屆世界盃新增 3 分鐘飲水時間，本是教練面授機宜的黃金機會，但對英格蘭卻成了一劑毒藥。首仗對克羅地亞，英軍在飲水後短短數分鐘便被巴杜連拿（Martin Baturina） 遠射破網。英軍對陣巴拿馬一役，杜曹在飲水時間抓著拉舒福特(Marcus Rashford )及布卡約沙卡(Bukayo Saka)瘋狂訓話，英軍在暫停後的進攻依然癱瘓，未能把握機會破門。

巴西加拿大成「飲水大師」 英軍負數據惹憂

與英軍尷尬戰績形成對比的是，東道主加拿大與巴西堪稱「飲水大師」，兩隊在暫停後 10 分鐘內均攻入 3 球且保持零失球；阿根廷、德國及摩洛哥等強隊亦各有兩球進帳。
英格蘭與科特迪瓦及烏拉圭，是分組賽中三隊在飲水時間後錄得「負得失球差」的隊伍。球迷憂慮，一旦英軍往後遇上安察洛堤領軍的巴西，「暫停即失魂」的死穴將讓球隊付出慘痛代價。 

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