世界盃2026｜美斯連續7仗入波創紀錄 謙稱：全賴團隊力量

衛冕冠軍阿根廷在世界盃分組賽最後一輪 3:1 擊敗約旦，以三戰全勝的無敵姿態強勢殺入 32 強。球王美斯（Lionel Messi）後備上場僅用 20 分鐘便以標誌性的自由球破網，不僅將自己保持的世界盃累積入球紀紀推高至 19 球，更寫下連續 7 場世界盃破門的新紀錄！39 歲的美斯賽後卻盡顯謙遜，大讚這是全隊團結的成果。

美斯後備再寫歷史

由於阿根廷已提早出線，主帥史卡朗尼今仗輪休了大部分主力，包括射手美斯等均退居後備。下半場末段後備上陣的美斯，於80分鐘轟入精彩自由球，成為世界盃史上首位連續 7 場比賽取得入球的球員。同時，他於世盃歷史射手榜累積入 19 球，拋離平列次席的高路斯(Miroslav Klose)和基利安麥巴比(Kylian Mbappe)3球。雖然個人榮譽達至巔峰，但美斯賽後更新社交媒體時依然極度謙遜，完全將功勞歸於團隊。他向支持者寫道：「又一場勝利為分組賽畫上句號。我們依然緊密團結、並肩前行……」在美斯眼中，衛冕大力神盃的團隊目標顯然遠高於個人歷史紀錄。

金靴獎爭奪戰領跑 美斯：我們並肩前行

這球亦令美斯在今屆金靴獎爭奪戰中以 6 個入球暫居榜首，領先次席的雲尼斯奧斯祖利亞(Vinicius Junior) 、基利安麥巴比及艾寧夏蘭特(Erling Haaland)等兩球。



