世界盃2026｜致敬六屆破網神蹟！C朗「黃金蠍子」特別版戰靴半場「退役」

葡萄牙球星C朗拿度（Cristiano Ronaldo）在對陣哥倫比亞的賽事中，雖然在場上顆粒無收，但他在腳下卻花盡心思。為了紀念自己寫下歷史、成為足球史上首位連續在六屆世界盃決賽周皆取得入球的球員，贊助商 Nike 特別為他打造了一雙極具奢華感的獨家特製版「黃金蠍子」（Gold Scorpion）Mercurial Superfly 11 戰靴。然而尷尬的是，穿上這雙致敬戰靴首發登場的C朗，在上半場表現平平，中場休息後更被逼換回普通版球鞋，令這雙別注版球鞋僅閃耀了45分鐘便要告退。

「黃金蠍子」鞋只閃耀45分鐘

這雙全球矚目的「黃金蠍子」特別版球鞋，是專門為慶祝C朗連續六屆世界盃破門的歷史性里程碑而設計。球鞋以金黃色為主色調，外觀極具霸氣與紀念價值，C朗亦神氣地穿著它正選上陣迎戰哥倫比亞，試圖在賽場上再次書寫神話。

下半場換回普通版戰靴

然而，理想與現實卻存在差距。在哥倫比亞後防線的嚴密盯防下，身穿黃金戰靴的C朗上半場表現平平，未能創造具威脅的攻勢。在中場休息後，有細心的球迷發現，C朗已經默默脫下了這雙價值連城的「黃金蠍子」，換回了他平日穿慣的普通版 Mercurial Superfly 11 戰靴，估計是為了追求更熟悉和舒適的腳感，務求在下半場全力抗敵。

雖然「換鞋」後C朗下半場表現有所改善，但仍難阻葡萄牙最終以0:0悶和對手。這雙原本寄望能帶領他再次破網、具有歷史意義的「黃金蠍子」特別版，最終只能尷尬地在世界盃舞台上「半場退役」，未能為球王帶來進球好運。

