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英超｜烏加迪重創逼使變陣 曼聯回頭加碼與熱刺搶馬迪奧費南迪斯

足球世界
更新時間：15:39 2026-06-28 HKT
發佈時間：15:39 2026-06-28 HKT

曼聯於轉會市場被逼進行緊急變陣！日前代表烏拉圭出戰世界盃時膝部重創、恐面臨長時間休戰的中場悍將曼紐爾烏加迪（Manuel Ugarte），其傷勢直接打亂了紅魔今夏的部署。據英國媒體披露，曼聯為了填補其留下的防守真空，已於過去數小時內改變初衷，重新加入葡萄牙21歲新星中場馬迪奧斯費南迪斯（Mateus Fernandes）的爭奪戰，並提價誓與熱刺搶人！

烏加迪「收山式」重創 賣人套現計大亂

烏加迪在世界盃分組尾輪對陣西班牙時膝部嚴重扭傷，痛哭被擔架抬離。曼聯原本計劃在今夏將其掛牌套現，再利用資金引進新中場。如今他恐要養傷12個月，不僅今夏徹底「滯銷」，更令紅魔防中位置出現巨大漏洞，逼使領隊卡域克在數小時內推翻原先的轉會部署。

加碼個人條款 曼聯硬撼熱刺

為了填補空缺，曼聯已重新聯絡了費南迪斯的經理人。在此之前，曼聯因不願滿足韋斯咸高達8,000萬鎊(8.28億港元)的估值而一度退縮，令準備好滿足報價的熱刺一度在爭奪戰中遙遙領先。然而，曼聯在過去數小時內向費南迪斯「誠意加碼」，提出比最初更豐厚的個人合約條款。雖然紅魔起初對8,000萬鎊天價感到卻步，但在無法賣走烏加迪套現的打擊下，球會是否願意硬著頭皮「泵水」搶人，將極大考驗高層的資金調配能力。
 

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