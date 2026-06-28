世界盃2026｜C朗大戰哥軍神隱仍獲力撐！馬天尼斯駁斥疲兵論 對手主帥讚仍是現象級

41 歲的葡萄牙隊長 C 朗拿度（Cristiano Ronaldo）於G組尾輪0:0和哥倫比亞表現平平，只有3次射門和2次越位，但賽後無論是葡萄牙主帥馬天尼斯（Roberto Martinez），還是哥倫比亞教練羅倫素（Nestor Lorenzo），均給予 C 朗高度肯定，力證其影響力依然無可替代。

馬天尼斯駁斥「疲兵質疑」

C 朗今仗踢滿 90 分鐘，數據並不亮眼，賽後他似是滿意球隊表現，更新社交媒體寫道：「我們並肩前行。」針對記者質疑 C 朗高齡卻場場踢足，對比美斯、艾寧夏蘭特均獲輪休，馬天尼斯強硬回擊：「拿我們的球員去和別隊比較，這有點幼稚，也很不專業！C 朗在場上始終保持紀律性並拉開空間，他踢足 90 分鐘在身體或心理上都不是問題。讓他踢滿，是為了與隊友在跑位上形成更好的默契。」

哥軍主帥驚嘆 C朗威力

哥倫比亞主帥羅倫素亦對 C 朗讚不絕口。今仗哥軍中堅達雲臣山齊士（Davinson Sanchez）對 C朗實行了貼身死守，羅倫素透露：「我們特別要求在禁區內絕不能放鬆對C朗的盯防，因為他在那裏非常致命、極其精準。即使我們防守得如此嚴密，他今天還是差點把我們解決掉，他絕對是個現象級球員。」

