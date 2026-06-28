Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

世界盃2026｜C朗大戰哥軍神隱仍獲力撐！馬天尼斯駁斥疲兵論 對手主帥讚仍是現象級

足球世界
更新時間：14:40 2026-06-28 HKT
發佈時間：14:40 2026-06-28 HKT

41 歲的葡萄牙隊長 C 朗拿度（Cristiano Ronaldo）於G組尾輪0:0和哥倫比亞表現平平，只有3次射門和2次越位，但賽後無論是葡萄牙主帥馬天尼斯（Roberto Martinez），還是哥倫比亞教練羅倫素（Nestor Lorenzo），均給予 C 朗高度肯定，力證其影響力依然無可替代。

馬天尼斯駁斥「疲兵質疑」

C 朗今仗踢滿 90 分鐘，數據並不亮眼，賽後他似是滿意球隊表現，更新社交媒體寫道：「我們並肩前行。」針對記者質疑 C 朗高齡卻場場踢足，對比美斯、艾寧夏蘭特均獲輪休，馬天尼斯強硬回擊：「拿我們的球員去和別隊比較，這有點幼稚，也很不專業！C 朗在場上始終保持紀律性並拉開空間，他踢足 90 分鐘在身體或心理上都不是問題。讓他踢滿，是為了與隊友在跑位上形成更好的默契。」

哥軍主帥驚嘆 C朗威力

哥倫比亞主帥羅倫素亦對 C 朗讚不絕口。今仗哥軍中堅達雲臣山齊士（Davinson Sanchez）對 C朗實行了貼身死守，羅倫素透露：「我們特別要求在禁區內絕不能放鬆對C朗的盯防，因為他在那裏非常致命、極其精準。即使我們防守得如此嚴密，他今天還是差點把我們解決掉，他絕對是個現象級球員。」
 

即睇世界盃最新戰報↓

即睇世界盃最新戰報↓

最Hit
傅穎自爆得罪TVB真相 為指控羅子溢家暴道歉屬被迫：我冇做錯 稱與Cookies成員不是朋友
傅穎自爆得罪TVB真相 為指控羅子溢家暴道歉屬被迫：我冇做錯 稱與Cookies成員不是朋友
影視圈
21小時前
信用卡「瞬間轉移」？ 將軍澳街坊遇黑科技扒手黨 偷卡僅半小時日本餐廳狂碌6位數 揭極詭異交易黑幕｜Juicy叮 ​
信用卡「瞬間轉移」？ 將軍澳街坊遇黑科技扒手黨 偷卡僅半小時日本餐廳狂碌6位數 揭極詭異交易黑幕｜Juicy叮
時事熱話
3小時前
梁朝偉失去自理能力？唔識換燈膽、與工人溝通靠老婆 劉嘉玲：我都想燈膽壞咗，老公去換
梁朝偉失去自理能力？唔識換燈膽、與工人溝通靠老婆 劉嘉玲：我都想燈膽壞咗，老公去換
影視圈
18小時前
因AI搶飯碗，30歲「霸總」演員許鵬無戲可拍，返鄉擺攤賣菜。
00:39
AI短劇衝擊｜30歲「霸總」許鵬無戲可拍返鄉擺攤賣菜 曾一天拍戲16小時
即時中國
7小時前
奇案解密︱遼寧藝苑歌舞廳大火致233人屍疊屍 17歲少年點煙報紙塞梳化釀災
奇案解密︱遼寧藝苑歌舞廳大火致233人屍疊屍 17歲少年點煙報紙塞梳化釀災
即時中國
7小時前
陳伶俐突刪老公劉頌銘合照傳再離婚 港姐出身前夫為林敏驄 再嫁富商胡嘉烈後人近年潛心修佛
陳伶俐突刪老公劉頌銘合照傳再離婚 港姐出身前夫為林敏驄 再嫁富商胡嘉烈後人近年潛心修佛
影視圈
3小時前
天文台於上午11時10分發出黃色暴雨警告
天文台下午2時35分取消黃色暴雨警告
社會
16分鐘前
台灣暴雨意外沖出彰化「保鮮紙木乃伊」 女死者失蹤半年3男落網
台灣暴雨意外沖出彰化「保鮮紙木乃伊」 女死者失蹤半年3男落網
即時中國
21小時前
人氣麵包店「地獄招聘」！$14000身兼3職 高壓要求不歡迎「Work-life balance」 1特別福利獲網民支持？
人氣麵包店「地獄招聘」！$14000身兼3職 高壓要求不歡迎「Work-life balance」 1特別福利獲網民支持？
飲食
20小時前
劉家榮兒子劉永健忘地址爆粗公審銀行遭狠批急刪片 狂踩香港落後：台灣素質係最好
劉家榮兒子劉永健忘地址爆粗公審銀行遭狠批急刪片 狂踩香港落後：台灣素質係最好
影視圈
17小時前