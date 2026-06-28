世界盃2026｜美斯後備出場照樣入波 阿根廷3:1輕取約旦 32強將撼佛得角

球王美斯（Lionel Messi）的神奇表演仍在繼續！在世界盃J組最後一輪分組賽中，提早鎖定首名的阿根廷進行大輪換，美斯後備上陣轟入一記精彩罰球，收穫個人今屆第6個入球，帶領球隊以3:1擊敗約旦。

阿根廷陣容大輪換 盧施素馬天尼斯半場建功

阿根廷賽前已篤定以小組首名出線，主帥史卡朗尼（Lionel Scaloni）對比上仗2:0擊敗奧地利的陣容，作出了多達9個正選調動，隊長美斯亦先列後備。阿根廷開賽早段已迅速入局，盧施素（Giovani Lo Celso）主射罰球中鵠先開紀錄；隨後拿達路馬天尼斯（Lautaro Martinez）操刀12碼得手，助「潘帕斯雄鷹」擴大領先優勢至2:0。

雖然約旦賽前已確知無緣晉級，但球隊今仗展現出頑強鬥志，拒絕提早投降。換邊後不久，約旦憑一次精彩攻勢扳回一城，穆沙艾達馬利（Mousa Altamari）接應哈達特（Ehsan Haddad）的傳中撞射破網，為球隊成功「破蛋」，引發場邊職球員及球迷熱烈慶祝。

美斯罰球埋齋創歷史 神射手榜傲視群雄

戰至60分鐘，阿根廷換入美斯。這位身披10號球衣的天才巨星不負眾望，在80分鐘主射罰球直飛網窩，為球隊「埋齋」鎖定3:1勝局。這個入球意義非凡，令美斯創下連續7場世界盃比賽取得入球的歷史新紀錄！

憑藉這個入球，美斯在今屆賽事已累積6球進帳。在世界盃金靴獎（神射手）的爭奪戰中，他目前以兩球優勢，力壓麥巴比（Kylian Mbappe）、迪比利（Ousmane Dembele）、雲尼斯奧斯（Vinicius Junior）及夏蘭特（Erling Haaland）這四大超級巨星，獨佔鰲頭。

全勝強勢晉級的阿根廷，在32強淘汰賽中迎戰佛得角（Cabo Verde）。