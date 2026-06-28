Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

世界盃2026｜美斯後備出場照樣入波 阿根廷3:1輕取約旦 32強將撼佛得角

足球世界
更新時間：12:41 2026-06-28 HKT
發佈時間：12:41 2026-06-28 HKT

球王美斯（Lionel Messi）的神奇表演仍在繼續！在世界盃J組最後一輪分組賽中，提早鎖定首名的阿根廷進行大輪換，美斯後備上陣轟入一記精彩罰球，收穫個人今屆第6個入球，帶領球隊以3:1擊敗約旦。

阿根廷陣容大輪換 盧施素馬天尼斯半場建功

阿根廷賽前已篤定以小組首名出線，主帥史卡朗尼（Lionel Scaloni）對比上仗2:0擊敗奧地利的陣容，作出了多達9個正選調動，隊長美斯亦先列後備。阿根廷開賽早段已迅速入局，盧施素（Giovani Lo Celso）主射罰球中鵠先開紀錄；隨後拿達路馬天尼斯（Lautaro Martinez）操刀12碼得手，助「潘帕斯雄鷹」擴大領先優勢至2:0。

雖然約旦賽前已確知無緣晉級，但球隊今仗展現出頑強鬥志，拒絕提早投降。換邊後不久，約旦憑一次精彩攻勢扳回一城，穆沙艾達馬利（Mousa Altamari）接應哈達特（Ehsan Haddad）的傳中撞射破網，為球隊成功「破蛋」，引發場邊職球員及球迷熱烈慶祝。

美斯罰球埋齋創歷史 神射手榜傲視群雄

戰至60分鐘，阿根廷換入美斯。這位身披10號球衣的天才巨星不負眾望，在80分鐘主射罰球直飛網窩，為球隊「埋齋」鎖定3:1勝局。這個入球意義非凡，令美斯創下連續7場世界盃比賽取得入球的歷史新紀錄！

憑藉這個入球，美斯在今屆賽事已累積6球進帳。在世界盃金靴獎（神射手）的爭奪戰中，他目前以兩球優勢，力壓麥巴比（Kylian Mbappe）、迪比利（Ousmane Dembele）、雲尼斯奧斯（Vinicius Junior）及夏蘭特（Erling Haaland）這四大超級巨星，獨佔鰲頭。

全勝強勢晉級的阿根廷，在32強淘汰賽中迎戰佛得角（Cabo Verde）。

即睇世界盃最新戰報↓

即睇世界盃最新戰報↓

最Hit
傅穎自爆得罪TVB真相 為指控羅子溢家暴道歉屬被迫：我冇做錯 稱與Cookies成員不是朋友
傅穎自爆得罪TVB真相 為指控羅子溢家暴道歉屬被迫：我冇做錯 稱與Cookies成員不是朋友
影視圈
19小時前
梁朝偉失去自理能力？唔識換燈膽、與工人溝通靠老婆 劉嘉玲：我都想燈膽壞咗，老公去換
梁朝偉失去自理能力？唔識換燈膽、與工人溝通靠老婆 劉嘉玲：我都想燈膽壞咗，老公去換
影視圈
16小時前
因AI搶飯碗，30歲「霸總」演員許鵬無戲可拍，返鄉擺攤賣菜。
00:39
AI短劇衝擊｜30歲「霸總」許鵬無戲可拍返鄉擺攤賣菜 曾一天拍戲16小時
即時中國
5小時前
奇案解密︱遼寧藝苑歌舞廳大火致233人屍疊屍 17歲少年點煙報紙塞梳化釀災
奇案解密︱遼寧藝苑歌舞廳大火致233人屍疊屍 17歲少年點煙報紙塞梳化釀災
即時中國
5小時前
信用卡「瞬間轉移」？ 將軍澳街坊遇黑科技扒手黨 偷卡僅半小時日本餐廳狂碌6位數 揭極詭異交易黑幕｜Juicy叮 ​
信用卡「瞬間轉移」？ 將軍澳街坊遇黑科技扒手黨 偷卡僅半小時日本餐廳狂碌6位數 揭極詭異交易黑幕｜Juicy叮
時事熱話
2小時前
台灣暴雨意外沖出彰化「保鮮紙木乃伊」 女死者失蹤半年3男落網
台灣暴雨意外沖出彰化「保鮮紙木乃伊」 女死者失蹤半年3男落網
即時中國
20小時前
天文台於上午11時10分發出黃色暴雨警告
天文台上午11時10分發出黃色暴雨警告 廣泛地區料受大雨影響
社會
2小時前
劉家榮兒子劉永健忘地址爆粗公審銀行遭狠批急刪片 狂踩香港落後：台灣素質係最好
劉家榮兒子劉永健忘地址爆粗公審銀行遭狠批急刪片 狂踩香港落後：台灣素質係最好
影視圈
15小時前
韓國健身網紅炒股慘蝕7億 沉迷高風險槓桿一鋪清袋 勸散戶勿追急升股及孖展
韓國健身網紅炒股慘蝕7億 沉迷高風險槓桿一鋪清袋 勸散戶勿追急升股及孖展
投資理財
7小時前
世界盃2026│4分第3名肯定出線 5隊鎖定席位南韓危危乎 詳解最佳第3名形勢
世界盃2026│4分第3名肯定出線 5隊鎖定席位南韓危危乎 詳解最佳第3名形勢
足球世界
22小時前