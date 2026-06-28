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世界盃2026｜32強戲碼順利誕生 葡萄牙硬撼克羅地亞 C朗莫迪歷兩老碰頭

足球世界
更新時間：12:38 2026-06-28 HKT
發佈時間：12:38 2026-06-28 HKT

隨著J組最後一輪兩場比賽結束，阿根廷3:1約旦，阿爾及利亞3:3奧地利，阿根廷、奧地利和阿爾及利亞攜手出線，32強球隊全部誕生。上屆冠亞軍阿根廷、法國等奪標熱門悉數晉級。而32強賽事之中，最強戲碼首推C朗拿度(Cristiano Ronaldo)領軍的葡萄牙對有莫迪歷(Luka Modric)壓陣的克羅地亞。港人愛隊英格蘭則會對剛果民主共和國，晉級難度不大。

上屆冠亞軍順利晉級

美加墨世界盃規模擴大至48隊參賽，分成12個小組每組4隊，經過17個比賽日終於完成分組賽階段。衛冕冠軍阿根廷以3戰全勝姿態順利晉級32強，將會對世盃新丁佛得角。上屆亞軍法國同樣以全勝姿態首名出線，32強會對瑞典。

日本巴西演漫畫橋段

至於C朗拿度壓陣的葡萄牙，於K組屈居哥倫比亞之後僅以次名出線，32強會硬撼有莫迪歷助陣的克羅地亞。至於亞洲代表日本32強會遇上巴西，合演漫畫「足球小將」的橋段。另一熱門西班牙則對奧地利。

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