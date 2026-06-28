世界盃2026｜蘇格蘭確定出局主帥奇勒辭職 告別感言：稱我「老大」是莫大榮幸

隨著克羅地亞以 2:1 擊敗加納，徹底粉碎了蘇格蘭以「最佳第三名」奇蹟晉級 32 強的最後希望。蘇格蘭在確定分組賽出局後，飽受球迷及輿論炮轟的 62 歲主帥奇勒（Steve Clarke），終於正式宣布辭職，結束長達 7 年的執教生涯！

得失球差重創成致命傷 續約一個月即「執包袱」

蘇格蘭今屆首仗憑麥堅（John McGinn）建功以 1:0 擊敗海地，奪得國家隊 36 年來世盃首勝。可惜隨後不敵摩洛哥，尾輪更以 0:3 慘敗予安察洛堤（Carlo Ancelotti）領軍的巴西，令得失球差重創至負3，最終遺憾出局。

諷刺的是，奇勒在世界盃開鑼前僅一個月，才剛與蘇格蘭足協續簽了一份四年新約，沒想到僅踢了三場分組賽便要黯然「執包袱」。

奇勒：最捨不得球員

日前因「發脾氣腰斬訪問」而備受指責的奇勒，在辭職聲明中溫情表示：「這次告別最讓我動容的是我的球員。沒有他們，我們根本不可能累積從 2019 年至今的所有美好回憶。他們值得獲得所有讚美，能夠被他們稱為『老大』，真的是我莫大的榮幸。祝繼任者好運。」