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世界盃2026｜南韓確定分組賽出局 朴智星狠批南韓足球近十年毫無進步

足球世界
更新時間：11:06 2026-06-28 HKT
發佈時間：11:06 2026-06-28 HKT

於世界盃A組第3名的南韓，隨著H組的剛果民主共和國以3:1擊敗烏茲別克後，在所有小組第3名排名跌到第9，正式確定未能以最佳成績小組第3名晉級32強，今屆美加墨世界盃之旅結束。南韓名宿朴智星炮轟南韓足球近十年毫無進步，每次吸取教訓後轉頭即忘，直言今屆的恥辱敗仗早在幾年前已可預料！

計算概率失敗 奇蹟未有發生

由洪明甫執教的南韓在 A 組僅取1勝2 負，以3分、得失球-1排小組第3，只能寄望爭取成為8支最佳成績小組第3名之一晉級32強。然而，當H組的剛果民主共和國以3:1擊敗烏茲別克後，令到南韓在小組第3名的排名榜跌到第9位，正式宣告未能晉級32強，提早畢業。

朴智星：重蹈覆轍令人遺憾

南韓名宿朴智星在確定南韓出局後，憤怒地表示：「其實早在幾年前，就已經可以預料到這樣的結果了。我們在過去10年明明吸取了教訓，卻還是轉頭就忘，又做了同樣的事情，令人感到遺憾。我們必須重新審視眼下這個局面，希望國家隊能明確規劃未來，縱然只能一步一步緩慢前進，也絕對不可讓這樣的恥辱歷史重演 ！」
 

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