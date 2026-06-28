英超｜阿仙奴重金強攻左翼失衡缺口 阿迪達視摩根羅渣士為完美拼圖

阿仙奴上季雖勇奪英超，但進攻嚴重右傾的隱患依然存在。主帥阿迪達（Mikel Arteta）深知球隊過度依賴右路布卡約沙卡（Bukayo Saka）的死穴，為了在未來更進一步，他已將目光鎖定在阿士東維拉的 24 歲超新星摩根羅渣士（Morgan Rogers），視之為填補左路缺口的完美拼圖！

左翼疲弱成隱患 羅渣士強行突破成解藥

數據顯示，阿仙奴上季在進攻三區有超過 40% 的觸球集中在右路，令球隊顯得嚴重失衡。反觀左路，加比爾馬天尼利（Gabriel Martinelli）聯賽 30 戰僅入 1 球，而李安度杜沙特（Leandro Trossard）更偏向擔任後備殺手。

相比之下，羅渣士上季為維拉轟入 10 球並交出 6 次助攻。阿迪達最欣賞的正是他無人能擋的「坦克式」持球推進力量，名宿列納更曾驚歎其突破猶如「欖球傳奇莊拿林姆」般強橫，正是破「大巴陣」的利器。

阿迪達不惜重金求賢

除了進攻，羅渣士的體能與逼搶效率亦完美契合阿仙奴。他上季聯賽上陣達 3,285 分鐘，堪稱「鐵人」；其在前場奪回控球權的次數，與阿仙奴球員比較僅次於沙卡。此外，他能勝任 10 號位、翼鋒甚至中鋒，多面手特質令阿迪達極為垂青。

由於同屬英格蘭新星的艾利洛安達臣勢以 1.16 億鎊(約12億港元)天價投曼城，維拉對羅渣士的要價已強硬企穩在 1 億鎊(約10億港元)以上。

冒險球風成雙刃劍

羅渣士雖然具備極強突破力，但他是一名喜愛冒險的球員，其盤扭成功率僅得 34%，與阿迪達一向講求控制與結構的風格背道而馳。羅渣士曾直言：「我踢波不是為了沉悶和安全。」不過，若阿迪達能給予他釋放自由的空間，這位英格蘭新星絕對有能力徹底扭轉兵工廠左路疲弱的死穴。