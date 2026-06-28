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世界盃2026｜C朗美斯8強世紀大戰泡湯 兩人球王要碰頭唯有在決賽

足球世界
更新時間：10:38 2026-06-28 HKT
發佈時間：10:38 2026-06-28 HKT

葡萄牙與哥倫比亞於世界盃K組最後一輪對壘，爭奪小組首名出線席位，結果雙方以0:0握手言和，而葡萄牙因得失球差不及哥倫比亞只能以小組次名出線，以致未能在8強對戰阿根廷，令到C朗拿度對美斯的8強世界大戰泡湯；當今兩大球王要碰頭唯有在決賽。

葡萄牙和波令8強球王大戰泡湯

41歲的葡萄牙隊長C朗拿度和39歲的阿根廷隊長美斯，同樣是第6次出戰世界盃決賽周，亦極可能是兩人最後一屆世界盃；球迷們都很期待看到他們碰頭。而阿根廷於J組首兩輪順利勝出，提早篤定以小組首名出線；只要葡萄牙以K組首名出線，便有機會於8強遇上阿根廷，C朗對美斯的當今兩大球王世紀之戰便可上演。

C朗美斯要碰頭唯有在決賽

可惜，C朗率領的葡萄牙於周六的最後一輪分組賽只能與哥倫比亞互交白卷，葡萄牙因得失差不及哥倫比亞淪落以次名出線32強，淘汰賽落入上線，而阿根廷則處於淘汰賽下線，令到萬眾期待的8強球王大戰泡湯。不過，C朗與美斯在今屆世盃合演球王大戰仍未絕望，大前提是兩隊要打入決賽，難度十分高。
 

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