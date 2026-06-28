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世界盃2026｜泰尼米控訴「有人唔想伊朗晉級」 踢爆恩芬天奴毫無作為

足球世界
更新時間：10:26 2026-06-28 HKT
發佈時間：10:26 2026-06-28 HKT

美加墨世界盃賽場內外政局動盪。在 G 組生死戰中，伊朗於補時階段的絕殺因越位被 VAR 吹走，最終以 1:1 憾和埃及，屈居小組第三等候命運審判。賽後，伊朗隊長泰尼米（Mehdi Taremi）在記者會上發表震驚球壇的控訴，直言球隊在場內外被諸多刁難，深信「背後有人根本不想伊朗晉級」！他更將矛頭直指國際足協（FIFA）主席恩芬天奴（Gianni Infantino），直斥對方「口惠而實不至」。

泰尼米斥：災難世界盃

本屆世界盃，伊朗隊備受折磨。受美伊衝突影響，伊朗代表團中有十多人被美國拒簽，大本營被逼設在墨西哥，每次都要長途跋涉飛往美國參賽。今仗伊朗在補時階段進球，卻被 VAR 判定越位在先而判無效，最終無奈吞下 1:1 和局。泰尼米賽後炮轟：「這是一場災難世界盃。沒有人想幫助我們，一個人都沒有。」

恩芬天奴沒有施以援手

被問到是否認為主辦方及 FIFA 有意排擠伊朗時，他直言：「從我們的角度來看，是的，我認為他們就是不想我們晉級。」泰尼米更指恩芬天奴虛偽：「在首場比賽前，恩芬天奴親自來到我們的更衣室，承諾會幫我們解決一切問題。但事實上，FIFA 什麼都沒有做！」

雖然形勢險峻，但伊朗球員賽後在更衣室內留下一封手寫信，贏盡掌聲：「我們來自伊朗，來自一個數千年來將榮譽看得高於勝利的國度。對我們而言，足球不僅是爭奪成績，更是對性格的考驗。積分或許可以通過許多方式獲得，但尊重不能。公平競技是這項運動的靈魂。」
 

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