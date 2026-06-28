世界盃2026｜ 剛果民主共和國3:1反勝烏茲別克 歷史性晉級 32強賽將硬撼英格蘭

世界盃分組賽上演絕地反擊！剛果民主共和國（剛果）憑藉尤尼韋沙（Yoane Wissa）梅開二度及馬耶尼（Fiston Mayele）建功，以3:1反勝已提早出局的烏茲別克。剛果全取3分後，歷史性以最佳第三名資格闖入世界盃淘汰賽，將於32強硬撼「三獅軍團」英格蘭。

烏茲別克早段發威 蘇梅洛度夫窄角度破網

首度征戰決賽周的烏茲別克經歷兩連敗後，今仗明顯渴望以一場勝仗作結。開賽僅20秒，「白狼軍團」前鋒蘇梅洛度夫（Eldor Shomurodov）便閃電破門，惟因越位在先被判無效。不過，這名即將迎來31歲生日的射手並未氣餒，戰至10分鐘，他把握機會在窄角度乖巧挑射入網，為自己送上早來的生日禮物，助烏茲別克領先1:0。

落後的剛果隨即反撲，7分鐘後拿芬拿爾麥保古（Nathanael Mbuku）曾有一記精準射門破網，但球證指進攻過程中犯規在先，同樣「食詐糊」。換邊後51分鐘，蘇梅洛度夫差點擴大比數，可惜其精妙射門僅僅落在網頂。

剛果連轟三球大逆轉 尤尼韋沙補時「埋齋」

大難不死的剛果隨後大舉壓上，並在68分鐘得到回報，尤尼韋沙操刀12碼中鵠，為球隊扳平1:1。追平後的剛果士氣大振，10分鐘後兩名後備入替的球員更聯手炮製反超前入球：美斯卓克伊利亞（Meschack Elia）起腳射門省中人改變方向，皮球剛好落在馬耶尼腳下，後者輕輕一挑，皮球越過門將尼馬杜夫（Abduvohid Nematov）十指關入網，剛果反先2:1。

戰至補時階段，狀態大勇的尤尼韋沙在禁區頂以一記精彩絕倫的射門「埋齋」，個人梅開二度，將比數鎖定為3:1。這場勝仗確保了剛果成為其中一支最佳第三名球隊，歷史性取得淘汰賽入場券，他們將於32強賽事中迎戰強敵英格蘭。