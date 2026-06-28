世界盃2026｜哥倫比亞0:0葡萄牙 保K組頭名 葡萄牙次名出線硬撼克羅地亞

世界盃K組迎來大結局，葡萄牙與哥倫比亞上演激烈的首名爭奪戰。雙方全場大打對攻戰，合力奉上37腳射門，但都未能轉化為入球，最終雙方以0:0握手言和，由哥倫比亞力壓葡萄牙奪得小組頭名。

首名之爭互不相讓 半場合炮21次射門

哥倫比亞賽前在小組2戰全勝，以6分高居榜首；而暫列次名的葡萄牙亦不遑多讓，雖然首戰遭剛果1:1逼和，但上仗以5:0大炒烏茲別克，陣中巨星C朗拿度（Cristiano Ronaldo）更梅開二度宣告「王者歸來」。面對小組頭名的誘惑，兩隊今仗甫開賽即火力全開，上半場合共炮製高達21次射門，可惜均未能轉化為入球。

上半場最後10分鐘戰況尤為緊湊，兩軍鋒線盡展強大火力，在對方心臟地帶狂轟猛炸。哥倫比亞的攻勢極具威脅，祖漢哥度巴（Jhon Cordoba）、祖漢阿里亞斯（Jhon Arias）及老將占士洛迪古斯（James Rodriguez）輪番發炮，都被葡萄牙門將迪奧高哥斯達（Diogo Costa）先後神勇化解；另一邊廂的葡萄牙亦不甘示弱還以顏色，般奴費南迪斯（Bruno Fernandes）殺入禁區獲得近門起腳的黃金機會，C朗一度嘗試倒掛金鉤補射。雖然雙方連番極具威脅的埋門最終未能轉化為入球，但這場毫無保留的火力展示已令球迷大呼過癮。

山齊士補時食詐糊 雙方互交白卷

換邊後，雙方延續了上半場的強大火力，依然不遺餘力地大打對攻戰，惟雙方始終欠缺臨門一腳，未能將攻勢轉化為入球。戰至補時階段，哥倫比亞一度迎來絕殺黃金機會，達雲臣山齊士（Davinson Sanchez）在禁區內接應頭槌破網，但球證示意越位在先「食詐糊」，未能打破僵局。電視轉播鏡頭顯示，山齊士僅僅腳尖越位，錯失絕殺。

最終兩隊合演37次射門，但全部未能轉化為入球，葡萄牙與哥倫比亞以0:0打和收場。賽後，哥倫比亞以2勝1和積7分的成績鎖定K組首名，他們將在32強淘汰賽中迎戰「黑星」加納；而無緣小組第一的葡萄牙則以次名出線，接下來將會硬撼剛擊敗加納的「格仔軍團」克羅地亞，若葡萄牙可以更進一步，他們將有機會在16強賽中對陣西班牙。