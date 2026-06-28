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世界盃2026｜比寧咸傳射建功 哈利卡尼榮膺隊史世盃神射手 英格蘭2:0巴拿馬L組頭名晉級

足球世界
更新時間：06:58 2026-06-28 HKT
發佈時間：06:58 2026-06-28 HKT

世界盃分組賽進入最後一個比賽日，L組迎來大結局。英格蘭憑藉下半場祖迪比寧咸（Jude Bellingham）及哈利卡尼（Harry Kane）各建一功，以2:0擊敗提早出局的巴拿馬，順利以小組首名昂然晉身淘汰賽。同組另一場焦點之戰，克羅地亞以2:1戰勝加納，兩隊攜手出線。

半場狂攻未果 陷「入球荒」詛咒

上場0:0悶和加納的英格蘭，賽前以1勝1和積4分，憑藉較多入球力壓加納位列榜首。今場對上同組實力較弱且已確定出局的巴拿馬，英格蘭彷彿加納巫師的「詛咒」仍然未解除一般，上半場狂攻對手，錄得高達72%的控球率及9次射門，場面佔盡絕對優勢，卻遲遲未能將攻勢轉化為入球，半場雙方互交白卷。

5分鐘連入兩球 卡尼頭槌創歷史

易邊再戰，久攻不下的「三獅軍團」終於迎來轉機。第62分鐘，英格蘭憑藉一次死球攻勢打破僵局，布卡約沙卡（Bukayo Saka）開出角球，祖迪比寧咸（Jude Bellingham）面對防守出腳將皮球篤入死角，領先1:0。

僅僅5分鐘後，上半場觸球僅9次的隊長哈利卡尼（Harry Kane）終於解除了「詛咒」。比寧咸在中場引球推進發動攻勢，隨後交出精準傳中，卡尼把握機會頭槌破網。這記入球意義重大，令卡尼累積達11個世界盃決賽周入球，正式超越名宿連尼加（Gary Lineker），成為英格蘭隊史的世盃神射手。

最終英格蘭憑藉下半場的精彩發揮，2:0戰勝巴拿馬，從而以2勝1和積7分的成績，以L組頭名資格強勢出線，對陣I組或者K組的第三名。根據目前的戰績，英格蘭在32強賽中最有機會對陣塞內加爾或剛果民主共和國。與此同時L組的另一場比賽「格仔軍團」克羅地亞以2:1戰勝加納，位列第二鎖定32強席位，而加納積4分以「最佳第三名」身份同樣出線。

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