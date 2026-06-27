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世界盃2026│40歲梅斯利拿犯錯失球累烏拉圭出局 3場都出事歷來第5次 賽後公開道歉

足球世界
更新時間：16:23 2026-06-27 HKT
發佈時間：16:23 2026-06-27 HKT

烏拉圭在H組2和1負僅得2分，連續2屆分組賽出局，門將梅斯利拿(Fernando Muslera)成為罪人。這名40歲門將周五尾輪對西班牙犯錯失守，累球隊輸0:1，今屆3場小組賽都出現錯誤直接失波，個人已5次於世盃失誤失球，成為歷史第一人。他賽後就此公開向隊友和烏拉圭國民道歉。

梅斯利拿連續3場犯錯失波

今場面對西班牙，後者中場阿歷斯巴爾拿42分鐘的射門本身沒有威脅，但梅斯利拿失誤將皮球拍入網，累烏拉圭失守，球隊最終亦以0:1見負。這名第5次參加世盃的門將，今屆3場比賽都各有1次失誤導致直接失波，首輪1:1和沙特阿拉伯時，就接波甩手被對方補射；次輪2:2和佛得角就出迎判斷失誤，對手截到皮球後再射空門得手，他成為1966世盃以來首位在單屆世盃有3次失誤導致失球的門將。

世盃5次犯錯失守成歷來第一人

而他歷來於5屆世盃踢了19場，5次犯錯直接失波，是世盃史上失誤失球最多的門將。此子賽後公開道歉；「我向來敢於承擔責任，我要向烏拉圭人民表達內心最直接的想法。這屆世盃我表現不好，我已經向隊友們和烏拉圭人民表達歉意。我知道僅僅道歉不足夠，我現在需要和家人待在一起，重新凝聚力量。」

比爾沙今屆重召他出山

值得一提，梅斯利拿本身於2022年夏天已淡出國家隊，教練比爾沙在世盃前重新徵召他，豈料接連犯規成為出局罪人，被同齡的佛得角門將禾仙夏比下去。

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